¡¡¿ÀÆàÀî¹âÌîÏ¢¤Ï¤¢¤¹29Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖÂè6²óÌîµå¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦in²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÇÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¡¢»ý¤ÁÊª¤âÉÔÍ×¡£»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤·¤Ç¡¢²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ·è¾¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡¡
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¸©Æâ¹â¹»Ìîµå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤é3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿²£ÉÍ¡¦±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¤ä¡¢Æ±¹»¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆüÂçÆ£Âô¤ÎÈ¾ÅÄÆî½½ÆâÌî¼ê¡¢À¾Éð¤«¤é°éÀ®4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÀîÏÂ¤ÎÉÍ²¬ÁóÂÀÅê¼ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÀîºêÁí¹ç²Ê³Ø¤Î¾®µÜÍªÆ·Åê¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¼ç¾¤È¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î²£ÉÍ²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿°¤ÉôÁª¼ê¤ä¸øÎ©¹»¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÉÍ²¬Åê¼ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿ÀÆàÀî¹âÌîÏ¢¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£