¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÆâÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤¬¡Ö¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤ËÂ³¤¡Ä¡×¡ÖÅìµþÍè¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍèÆü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖTokyo¡×¤Èµ¤·¡¢ÍèÆü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤âÅìµþ¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤ËÂ³¤¥¥à¥Ï¥½¥ó¤âÅìµþÍè¤ë¤Ã¤Æ¤è¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡×¡Ö¥¥àÍÍ¡Ê¥Ï¥½¥ó¡Ë¡¢ÅìµþÍè¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¥Ú¡¼¥Ë¥ã¤âÍè¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡Ä´ØÀ¾¤Ë¤âÀ§ÈóÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡Á¡×¡Ö¥¥à¥Ï¥½¥ó¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥¥à¥Ï¥½¥óÍèÆü¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥¥à¥Ï¥½¥óÅìµþÍè¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢½Ð¿ÈÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼ÉôÌç¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£FA¤È¤Ê¤êº£µ¨¤«¤é2Ç¯2900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó42²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¡Ê1Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÉÕ¤¡Ë¤Ç¥ì¥¤¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤ÏÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤Ç·Þ¤¨¡¢7·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¿ô»î¹ç·ç¾ì¤òÂ³¤±¤¿Â¾¡¢¹øÄË¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢¥ì·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«24»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¤¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï2µåÃÄ¤Ç·×48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦234¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÏÍèµ¨1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤ò¹Ô»È¤·FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂÇ·âÎÏ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂåÍý¿Í¤¬ÉÒÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤È¤¢¤ê¡¢Ç¯ÊðÊ¿¶Ñ2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£