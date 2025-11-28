【松のや】国産豚のロース肉140gを使った「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」(1,090円)発売

とんかつチェーン「松のや」は、12月3日(水)午後3時から「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」を全国で発売する(一部店舗を除く)。

産地･流通がすべて国内という、国産豚を使用したロースかつ定食。基本の「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」は、税込1,090円で販売。そのほか、鬼おろしをトッピングしたメニューや、唐揚げなどを盛合せた定食、かつ丼も提供する。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」ラインアップ〉

北の大地で育った国産豚のロース肉を140g使用。国産だからこその新鮮さや肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つという。紅塩付き。ロースかつ単品での販売も行い、いずれも店内提供とテイクアウトに対応する。

株主優待券が使える商品は、「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」「国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食」「国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食」「国産雪国育ち厚切りロースかつ丼」の計4品。

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」1,090円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」

◆「国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食」1,190円

「国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食」

◆「国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食」1,190円

「国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&本格唐揚げ定食」1,350円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&本格唐揚げ定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&海老フライ(1尾)定食」1,350円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&海老フライ(1尾)定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&海老フライ(2尾)定食」1,630円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&海老フライ(2尾)定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食」1,550円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食」2,030円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&アジフライ定食」1,350円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&アジフライ定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ&カキフライ(2個)定食」1,350円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ&カキフライ(2個)定食」

◆「国産雪国育ち厚切りロースかつ丼」 1,090円

「国産雪国育ち厚切りロースかつ丼」

◆単品「国産雪国育ち厚切りロースかつ」790円

【販売開始日】2025年12月3日(水)午後3時

【販売店舗】一部店舗を除く全国の「松のや」

※一部の高速PA店舗、沖縄店舗を除く。掛川PA･権現湖下りPAは販売する。

松のや「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」発売