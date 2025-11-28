BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）が、Spotifyグローバルチャートで、圧倒的な記録を更新し続けている。韓国メディアが報じた。

Spotifyが集計した14〜20日「ウイークリートップソンググローバル」チャートによると、JUNG KOOKのソロデビュー曲「Seven」は、64位に入った。前週より4段階上がって60位圏を維持し、5週連続上昇の流れでグローバル音源競争力を示した。

韓国メディアのスポーツ東亜は28日「『Seven』は、このチャートでアジアソロ歌手曲の中で、最初で最長記録の123週目に入っている。発売後、年が変わっても順位圏で着実に存在感を示し、長期記録を続けている」と報じた。

JUNG KOOKの初ソロアルバム「GOLDEN」も同じ期間「ウイークリートップアルバムグローバル」チャートで75位を記録した。このアルバムもまた、アジアのソロ歌手アルバムとしては初めてで最長記録の107週連続チャートインしている。

ストリーミングの成果でも目立つ数値が続いている。「GOLDEN」はアジアソロ歌手アルバムで初めてSpotify累積64億ストリーミングを突破し、「Seven」は単一曲基準で、アジア歌手としては初めて26億6000万回を記録した。