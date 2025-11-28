アイドルグループ、℃−uteの元リーダーで女優の矢島舞美（33）が28日、インスタグラムを更新。第2子出産を報告した。

矢島は3月25日に体調不良のため出演を予定していたリーディングドラマ「BLINK」の降板を報告して以来、約3カ月ぶりの投稿で第2子妊娠を報告。そして今回「私事ではございますが、この度、第二子が誕生いたしました。妊娠中は多くの方に支えていただき、皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も励まされました。改めて、心より御礼申し上げます」と報告した。

矢島は22年11月に俳優の味方良介（33）と結婚。24年7月に第1子出産を報告した。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文

いつも応援してくださっている皆様・お世話になっている皆様へ

私事ではございますが、この度、第二子が誕生いたしました。

妊娠中は多くの方に支えていただき、皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も励まされました。改めて、心より御礼申し上げます。

また、出産を支えてくださった産院の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。

よくミルクを飲む元気いっぱいの子で、すくすくと成長しています。

子どもたちの成長を見守りながら、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思います。

これからも温かく見守っていただけましたら幸いです。

2025年11月吉日

矢島舞美