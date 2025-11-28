【猿田彦珈琲の福袋2026】飲み比べからお試しまで、目的に合わせて選べる3種のラインアップ
スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、2025年12月1日から『猿田彦珈琲の福袋2026』の予約販売を公式オンラインショップで開始する。
店頭販売は2026年1月1日から、店舗の営業開始日に合わせて順次開始する。東京大学店、図書館店を除く全店で取り扱う。
ラインアップは全3種。猿田彦珈琲のドリップバッグを飲み比べできる『グランデ』(6,800円)、1枚ずつから試してみたい人におすすめの『トール』(3,800円)、手軽な価格の『ショート』(2,300円)を取りそろえる。
なお、購入金額5,400円以上で送料無料。5,400円未満の場合は送料が全国一律で880円かかる。
※記事中の価格はいずれも税込表記。◆『猿田彦珈琲の福袋2026グランデ』6,800円
普段から猿田彦珈琲のドリップバッグを使っている人、地方店舗限定のドリップバッグを大容量で楽しみたい人におすすめ。福袋限定トートバッグとセラミックカップ付き。
【セット内容】
･ドリップバッグ(17種)×23枚
･福袋2026トートバッグ×1枚
･セラミックカップ×1個
猿田彦珈琲の福袋2026グランデ
【ドリップバッグ 全17種】
･大吉ブレンド
･みちひらきブレンド
･猿田彦フレンチ
･ワインとブーケ
･巣ごもりブレンド
･ニューコーヒーパラダイスコーヒーバッグ
･Once Upon a Time in…東京
･伊勢国ブレンド
･The Bridge 原宿ブレンド
･駒澤ブレンド
･恵比寿シティ
･猿田彦珈琲 Special Edition
･リトル調布ブレンド
･ブレーブス イン ザ ハウス
･明日のブレンド(淀屋橋駅店デザイン)
･明日のブレンド(くずはモール店デザイン)
･お年玉ブレンド
普段から猿田彦珈琲のドリップバッグを使っている人、地方店舗限定のドリップバッグを手に取りやすい価格で楽しみたい人におすすめ。福袋限定巾着付き。
【セット内容】
･ドリップバッグ(13種)×15枚
･福袋2026巾着×1個
猿田彦珈琲の福袋2026トール
【ドリップバッグ 全13種】
･大吉ブレンド
･みちひらきブレンド
･猿田彦フレンチ
･ワインとブー
･巣ごもりブレンド
･ニューコーヒーパラダイスコーヒーバッグ
･Once Upon a Time in…東京
･伊勢国ブレンド
･The Bridge 原宿
･恵比寿シティ
･猿田彦珈琲 Special Edition
･リトル調布ブレンド
･お年玉ブレンド
お持たせとして縁起の良いものを贈りたい人、手軽にさまざまなドリップバッグを楽しみたい人におすすめ。福袋限定ポーチ付き。
【セット内容】
･ドリップバッグ(5種)×10枚
･福袋2026スライダーポーチ×1個
【ドリップバッグ 全5種】
･大吉ブレンド
･みちひらきブレンド
･伊勢国ブレンド
･猿田彦珈琲 Special Edition
･お年玉ブレンド
猿田彦珈琲の福袋2026ショート〈福袋限定の日常生活に便利なグッズ〉
◆【グランデ】福袋2026トートバッグ
猿田彦珈琲の英字ロゴを大胆にあしらった、通年使いやすい福袋限定デザインのトートバッグ。A4サイズも楽々に入る。
猿田彦珈琲の福袋2026トートバッグ
サイズ:約幅360mm×高さ400mm(マチなし)※持ち手含まず
素材:ポリエステル
◆【グランデ】セラミックカップ
店舗で実際に使っている紙カップを再現したデザイン。自宅でもまるで猿田彦珈琲で過ごしているような気分でコーヒータイムが楽しめる。
猿田彦珈琲の福袋2026セラミックカップ 表面
サイズ:約口径80mm×高さ95mm
容量:約230ml
素材:磁器
◆【トール】福袋2026巾着
猿田彦珈琲の英字ロゴを大胆にあしらった、通年使いやすい福袋限定デザインの巾着。小物収納にもぴったりのサイズ。
猿田彦珈琲の福袋2026巾着
サイズ:約幅300mm×高さ370mm(マチなし)
素材:ポリエステル
◆【ショート】福袋2026スライダーポーチ
猿田彦珈琲の英字ロゴを大胆にあしらった、通年使いやすい福袋限定デザインのスライダーポーチ。コンパクトで手軽に持ち運べ、ドリップバッグや小物をまとめるのに最適なサイズ。
猿田彦珈琲の福袋2026スライダーポーチ
サイズ:約幅240mm×高さ160mm×マチ80mm
素材:ポリエチレン、ナイロン
「お年玉ブレンド」は、新しい年の始まりを祝う、特別なゲイシャを使用した中深煎りブレンド。すべての福袋に入っている。
メインには2種のコロンビア産ゲイシャを使用した。それぞれを中深煎りで焙煎度合いをわずかに変え、ゲイシャらしい華やかな香りと透明感のある甘みに奥行きを持たせた。
さらに、ブラジルがやわらかな質感で全体に丸みをもたらし、エチオピアのフルーティーさがアクセントになっている。調和し合うことで、柚子や和三盆糖、ジャスミンを思わせる風味に仕上がっているという。
猿田彦珈琲 お年玉ブレンド
◆お年玉ブレンド
【販売価格】
豆(100g):1,280円
ドリップバッグ(5枚入り):1,280円
ドリップコーヒー:680円(店内価格)
※ドリップコーヒーは店舗限定
【販売期間】
オンライン:2025年12月16日〜2026年1月12日
店舗:2025年12月26日〜 東京大学店を除く全店