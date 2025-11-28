¡Ö¤½¤³Âå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤§¡×²ÏÌîÂÀÏº¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×
½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î²ÏÌîÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÏÌîÂÀÏº¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌþ¤·¤À²Ä°¦¤¤¾Ð¡×¡Ö¤½¤³Âå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤§¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬²ÏÌî¤µ¤ó¤Î´é¸«¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ã¤¯¤ß¤ã¤¯¤È¼«»£¤ê¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²ÏÌî¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤¿É½¾ð¤Ç¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¼«»£¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×10·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥é¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤â¡¢¥Ï¡¼¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
