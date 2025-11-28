「御上先生」で話題・安斉星来、麻辣湯風せいろ蒸し＆自分土産使用した健康的な食卓を披露「彩りが綺麗」「健康的」
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の安斉星来が11月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。健康的な料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳「御上先生」生徒キャスト「彩りが綺麗」麻辣湯風せいろ蒸し
安斉は「せいろ蒸しで、麻辣湯風に」と投稿し、オリジナルレシピを紹介。「美味しかった〜」と満足そうに綴っている。さらに「お仕事で、茨城県へ少しお邪魔した際に自分へのお土産で納豆を購入しまして…」と続け、器に入った納豆を公開。「茨城県の納豆、とっても美味しかったです」とコメントしている。
この投稿には「麻辣湯風せいろ蒸し美味しそう」「料理上手で尊敬する」「彩りが綺麗」「健康的で美味しそう」「食生活に気を使っているのがわかる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安斉星来、麻辣湯風のせいろ蒸しを披露
◆安斉星来の投稿に反響
