田中みな実、ウエディングドレス姿で美デコルテ全開「フェイクマミー」結婚式ショットに反響続々
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の公式Instagramが、11月27日に更新された。女優・フリーアナウンサーの田中みな実のウエディングドレス姿が公開され、反響が寄せられている。
【写真】39歳美人アナ「美貌が際立ってる」ウエディングドレス姿
投稿では「本橋家に飾られている写真公開」「結婚式と家族写真」とコメントを添え、劇中で田中演じるさゆりと、俳優の笠松将が演じる慎吾の結婚式での写真と家族ショットを公開。田中は美しいデコルテラインが際立つオフショルダーのウエディングドレス姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「ウエディングドレス姿も完璧」「美貌が際立ってる」「結婚式ショット待ってました」「今後の展開も楽しみ」といった声が上がっている。
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田中みな実、ウエディングドレス姿を披露
◆「フェイクマミー」結婚式ショットに反響続々
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
