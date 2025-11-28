香港の高層住宅火災を巡り、逃げ延びた住民らが防火対策への疑問の声を上げている/Dale De La Rey/AFP/Getty Images via CNN Newsource

香港（CNN）炎が燃え広がり、隣接する建物をのみ込む30分の間、ワンさんは自宅でテレビを見ていた。危険がこちらへ迫ってくるのにも気付かず。外で騒ぎが起こり、遠くでサイレンが鳴り響いた時でさえ、香港にはよくある騒がしい午後だと片付けていた。

助けを求める人々の叫び声が聞こえて初めて、ワンさんは立ち上がり、8階のアパートの窓から外を見下ろした。「窓を開けた瞬間、煙が見えた」。CNNにそう語った。

日時は26日の午後3時15分。香港の公営住宅団地「宏福苑」を構成する8棟の高層住宅のうち1棟で火災が激しくなっていることに目撃者が気付いてから、30分が経過していた。

消防隊が現場に到着したが、火はすでに他の棟に燃え移っていた。それらの棟はすべて修繕中で、伝統的な建設資材である竹の足場が組まれていた。炎が31階建ての高層建築の上方へと燃え上がる中、焼けた棒状の資材が外壁から崩れ落ちていた。

CNNに姓のみを告げたワンさんは、2匹の犬と財布をつかみ、ガスの臭いが漂う非常階段を駆け下りた。避難からわずか数分後、火災の警戒レベルは5段階で2番目に高い4に設定された。

その後数時間、当該の高層住宅群が炎に包まれていく様子を人々は恐怖に震えながら見守った。住宅群には4000人以上が暮らし、その多くが高齢者だ。仕事や学校から帰宅する人々は、ブリーフケースやリュックサックを抱え、日の光が弱まる中、揺れ動くオレンジ色の炎を見つめていた。

日暮れまでには、被害の規模が明らかになりつつあった。午後6時前後、火災の警戒レベルは最大の5に設定された。コミュニティーチャットグループには、愛する家族の居場所を必死で確認するメッセージが多数寄せられた。ニュースで流れた映像に、香港中が衝撃を受けた。香港は裕福な都市であり、建物の安全性に関しては高い実績を誇っていた。

火災は数時間のうちに高層住宅群8棟中7棟にまで広がった。この速度に住民たちは愕然（がくぜん）としつつ、惨事を未然に防ぐことができなかったのかどうかについて重大な疑問の声を上げている。具体的には建設工事の安全性の問題や火災報知器が鳴らなかったこと、高額な修繕工事の計画などに対する言及がみられる。

今回の火災を巡ってはこれまでに3人が逮捕され、刑事事件と汚職捜査が開始された。香港政府に対し、疑問への回答を求める世論の圧力が高まっている。

緊急避難所で一夜を過ごした後、共に40代のワンさんと妻は他の数百人の住民と共に必死の思いで新たな情報が届くのを待った。

避難所に改装されたスポーツセンターで、ボランティアや職員が食べ物や飲み物を配る中、ワンさんはCNNの取材に答えた。

「帰る家がない」「全てを失った。着るものさえない」

疑問と調査

今回の火災では少なくとも94人が死亡したことが確認されている。人口約750万人のこの都市では数十年ぶりの死者数で、さらに数百人の行方不明者がいる状況となっている。

悲痛な思いで情報を待つ住民の中には、火災については以前から兆候があり、対策を求める声が出ていたと話す人もいる。

宏福苑の住民のためのコミュニティーフォーラムを自称するフェイスブックのグループによると、住民は1年以上前の昨年10月から、建設用のネット材に関する懸念を表明していたという。香港政府の労働当局である労工処に住民が提出した火災の危険性に関する申し立てだとする内容が、複数の投稿で共有されている。またある投稿は、労工処が抜き打ちの現場検査を行った後、請負業者に警告を発していたと主張する。

労工処はCNNに送った声明の中で、2024年7月から25年11月の間に宏福苑で16回の安全検査を実施したと述べた。そこには「宏福苑の足場に設置された保護シート（一般に「足場ネット」として知られる）が労工処の要件を満たす製品認証を受けているかどうかの審査も含まれていたという。

その上で声明は、「直近の検査は11月20日に実施され、その後労工処は請負業者に対し、適切な防火対策を講じる必要性について再度書面で注意喚起を行った」と述べている。

香港の竹製足場安全規則では、すべての足場ネットに耐火性があることが義務付けられている。この規則は法律ではないが、違反した場合は刑事訴訟の対象となる可能性がある。

CNNは関係する建設会社に複数のメールアドレスと電話番号を通じて連絡を試みたものの、返答は得られていない。

CNNの取材に答えた別の住民らは、避難の速さと火災警報器の信頼性について懸念を表明した。匿名を条件に取材に応じたある住民によれば、26日の夜、近くの建物で火災が発生した際にも当局が避難を促しに来ることはなかったという。

40歳のアウという姓の別の住民は、家族が火の臭いに気づき、壁の外で竹の足場が燃え落ちる音を聞いた時点でも、建物の警報器は鳴らなかったと証言した。

香港の法定汚職防止機関である廉政公署は25日、宏福苑の修繕工事に関連する汚職の可能性を調査するため、専門の捜査本部を立ち上げたと発表した。

これとは別に香港の行政長官は同日、大規模な修繕工事が行われているすべての住宅団地の安全性を検査すると明らかにした。

弱い立場の住民

宏福苑は、政府の公営住宅制度の一部に含まれる。この制度は、低所得世帯に手頃な価格の住宅を大幅な割引価格で貸し出したり、販売したりすることを目的とする。

香港は常に世界で最も高額な不動産市場の一つに数えられており、市内中心部から離れた小さなアパートでも月給の半分の家賃がかかる場合がある。そのため、これらの公営住宅は非常に人気が高い。需要が非常に大きいため、入居はしばしば数年待ちとなる。

24年現在、香港の人口の約45%が何らかの形態の公営住宅で暮らす。これは330万人を超える数で、多くはこの制度に頼りながら生計を成り立たせているのが実情だ。

今回の火災により、数百人あるいは数千人が家を失う可能性があるが、被害の全容は依然として明らかになっていない。