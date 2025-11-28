韓国の英雄に“妊娠脅迫”で3000万円強奪　20代女性に懲役5年求刑「極めて計画的な犯罪」

サッカー韓国代表キャプテンのソン・フンミンに“妊娠脅迫”をして金銭を奪った男女に、検察が重い量刑を求刑した。

【写真】ソン・フンミンの元恋人

11月27日、ソウル中央地裁で開かれた論告求刑公判で、検察が主犯の20代女性ヤン氏に懲役5年、共犯の40代男性ヨン氏に懲役2年を求刑した。

ヤン氏とヨン氏は昨年6月、ソン・フンミンに胎児のエコー写真を送り付け、「ソン・フンミンの子どもを妊娠した事実を暴露する」と主張し、3億ウォン（日本円＝約3177万円）を恐喝した疑いがある。

また、今年3〜5月には「妊娠と中絶の事実をメディアや家族に暴露する」と再び脅し、7000万ウォン（約741万円）を要求した恐喝未遂の疑いもある。

（写真提供＝OSEN）ソン・フンミン

検察はヤン氏の犯行を「極めて計画的な犯罪」と断定。また捜査の結果、ヤン氏が最初からソン・フンミンをターゲットとしていたわけではないこともわかった。

ヤン氏は当初、別の男性に“妊娠脅迫”で金銭を要求しようとしたが失敗に終わった。そこで、ターゲットをソン・フンミンに切り替えたとされている。

ヤン氏は妊娠を装い、ソン・フンミンが自身の名声やキャリアに傷がつくことを恐れる状況を悪用した。

実際、騒動が外部に知られた場合の影響を懸念したソン・フンミン側は、やむを得ず3億ウォンを支払っている。ヤン氏らは、受け取った金銭をすべてブランド品などの購入に使用したことが明らかになっている。

◇ソン・フンミン プロフィール

1992年7月8日生まれ。韓国・江原道出身。身長183cm。サッカー大韓民国代表キャプテン。小学校と中学校ではサッカー部に所属せず、韓国代表経験のある父ソン・ウンジョン氏から直接指導を受けた。2010年にドイツのハンブルガーSVでプロデビューし、バイエル・レバークーゼンを経て2015年にイングランドのトッテナムへ移籍。2021-2022シーズンにアジア人初のプレミアリーグ得点王を受賞。2025年夏で10年在籍したトッテナムを退団し、同年8月7日に米メジャーリーグサッカーのロサンゼルスFCに加入。愛称は「Sonny（ソニー）」。