¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè20ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡Cygames¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè20ÏÃ¡ÖÅú¤¨¡×¤ÎWEBÍ½¹ð±ÇÁü¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ30Ê¬¤«¤é¡¢TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè20ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸þ¤«¤¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ö½ÅÂç¤Ê·è°Õ¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë²ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ðÃÊ³¬¤«¤é¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè20ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¾®ÆâÃéÌò¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾®Æâ¤Ï¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤ÈÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡ÊCV¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ï¡¢Cygames¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤«¤éÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ABEMA¡¦Netflix¡¦U-NEXT¤Ê¤É¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¡£