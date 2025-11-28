ヤクルト・阪口皓亮投手（２６）が２８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円アップの年俸１２００万円でサインした（金額は推定）。

２３年７月にＤｅＮＡからトレード加入した右腕は移籍３年目の今季、自己最多の１８試合に登板し、０勝０敗、防御率３・７０。最速１５８キロを計測するなど潜在能力の高さを示した。会見冒頭、来季の年俸を聞かれると「６万６０００ユーロ（約１２００万円）くらいですね」と“ボケ”をかまし、「（どこの通貨でボケるか）ドルかユーロで迷いましたけど、ユーロにしちゃいました」と報道陣の笑いを誘った。

来季の目標には「６０試合登板」と「１６２キロ」を掲げた。「今年は１６０キロを目指して投げて、球場の（スピード）ガン表示で１５８キロだったので、目標を立てて２キロ落ちるなら（１６２キロ）。つまり１６０キロを投げれば、また自分の価値も一つ上がるんじゃないかと思って、そこはこだわりたいです」と力を込めた。

来季は同学年の村上宗隆がメジャー移籍となるが、「誰が見ても世代ナンバーワン。失敗する姿も見えない」と期待。「いずれは彼のやっているところで僕もプレーすることができたらいいなと思い描きつつ、まずはスワローズでしっかり活躍できたら」と話した。