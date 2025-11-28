【HG 1/144 ジェノアスOカスタム【4次】】 2026年2月 発売予定 価格：1,980円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ジェノアスOカスタム」の4次生産分を2026年2月に発売する。通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けており、価格は1,980円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムAGE」より、ディーヴァの古参MSパイロット「オブライト・ローレイン」のジェノアスIIを改修したカスタム機「ジェノアスOカスタム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

本機の印象を大きく司る頭部、肩部、バックパック、ドッズライフルを新規造形で再現しており、頭部左右のセンサーはクリアパーツで再現。肩部やバックパックの色分けは成形色で再現しているほか、新規造形の左平手パーツが付属し、より躍動感あるポージングができる。

「HG 1/144 ジェノアスOカスタム」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。