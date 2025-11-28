『ちいかわ』エニマイくじ、12．12発売！ 「ゆきだるまになっちゃった」ちいかわたちのアイテム当たる
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のアイテムが当たる「エニマイくじ」が、12月12日（金）から、全国の「セブンイレブン」と「イトーヨーカドー」店舗で発売される。
【写真】あのこ＆オデもいる!! 「エニマイくじ ちいかわ」コンプしたいラインナップ一覧
■ゆきだるまになっちゃった！
今回登場する「エニマイくじ ちいかわ」は、全7等級＋ラスト賞から成る、ハズレ無しのくじ。イラストテーマは「ゆきだるまになっちゃった」。ゆきだるまになったかわいらしい姿のちいかわたちが、今年の冬を彩る。
賞品は、A〜G賞までの豪華ラインナップを用意。普段使いしやすいマグカップやマスコットをはじめ、冬シーズンにピッタリなオーナメント、あのこデザインのクッションやポーチ、そしてA〜C賞は大きめサイズのぬいぐるみなど、どれが当たってもうれしいラインナップだ。
さらに、最後の1枚を引くとラスト賞として、ゆきだるまになったオデの形をしたルームライトがもらえる。
「エニマイくじ ちいかわ」は、1回950.40円（税込）。12月12日（金）から全国の「セブンイレブン」と「イトーヨーカドー」店舗で発売。一部取り扱いのない店舗あり。店舗の事情により取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合あり。なくなり次第終了。
【写真】あのこ＆オデもいる!! 「エニマイくじ ちいかわ」コンプしたいラインナップ一覧
■ゆきだるまになっちゃった！
今回登場する「エニマイくじ ちいかわ」は、全7等級＋ラスト賞から成る、ハズレ無しのくじ。イラストテーマは「ゆきだるまになっちゃった」。ゆきだるまになったかわいらしい姿のちいかわたちが、今年の冬を彩る。
さらに、最後の1枚を引くとラスト賞として、ゆきだるまになったオデの形をしたルームライトがもらえる。
「エニマイくじ ちいかわ」は、1回950.40円（税込）。12月12日（金）から全国の「セブンイレブン」と「イトーヨーカドー」店舗で発売。一部取り扱いのない店舗あり。店舗の事情により取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合あり。なくなり次第終了。