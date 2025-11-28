「ガンダム・バルバトス」がMETAL BUILDに - 長井龍雪監督、鷲尾直広氏考案の新規装備など
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月2日16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。
長井龍雪監督、メカニックデザイナー鷲尾直広氏考案の新規装備に加え、“阿頼耶識システム”を体現する表現力豊かな“ガンダム・フレーム”を備えた「ガンダム・バルバトス」がMETAL BUILDに登場。
ダイキャストを活かしたフレーム部には胴体を中心とした各所に独自構造を搭載。“阿頼耶識システム”を体現する“ガンダム・フレーム”を躍動的に描き出している。
(C)創通・サンライズ
