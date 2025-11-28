「休日 デートの日!!!」 セキ・ユウティンが松葉ガニとウニ尽くしの豪華な食事会を満喫
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「休日 デートの日!!!」と記すと、仲良しの友人と美味しそうなカニ料理を満喫したことを投稿した。
【写真】「美味そう」の声殺到！ ユウティンが味わったカニとウニ
最初の写真は2杯の立派な松葉ガニが入った大きなたらいをカメラに向けた写真。手前には木箱に入ったウニも見える。この後には美味しそうなカニ料理や贅沢にウニを使った寿司の写真が続いた。そして最後にもう一度、友人と寄り添った2ショットで締めくくった。投稿を見たファンは「美味そう」「蟹づくしで豪華ですね〜〜！！」「美女お二人で海鮮三昧ですね」などのコメントを寄せていた。今季のユウティンは27試合に参戦し18試合で予選を通過。メルセデス・ランキングは67位と、指骨のケガなどに苦しまされた昨季の153位からは大きく巻返した。しかしシード権獲得までには至らず、12月2日から始まるファイナルQTで来季の出場権獲得に挑む。
