女優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。忙しい朝の過ごし方を明かした。

事前取材で朝の過ごし方を問われた2児の母・北川は「6時半から45分に起きる、ラジオ体操する」とぶっちゃけ。その後「朝ご飯作って7時半に食べさせる。その間の裏でお弁当を作ったりして。作り終わったら着替えさせて、大体8時半ぐらいに幼稚園に送って行く」と説明した。

朝食は毎朝作るとし「私は作り食べというか、作りながら食べて。子供に配膳して食べてもらっている間にお弁当を作っていることが多いです」と説明。「作りながら後ろ確認して、“食べてるよね”ってやりながらやってます。お弁当の残りが自分の朝ご飯みたいな」と笑ってみせた。

掃除も毎日するのかと聞かれ「毎日します」と即答。「（子供を）送って行く前に余裕があったらするし、余裕がなかったら送った後に戻って来て掃除機かけて、朝一旦奇麗にします」と明言した。

「掃除機だけは、独身の時からのルーティンって言ったらあれなんですけれども」と北川。やらないと気持ち悪いと言われると「自分がって感じです。奇麗にしていたいなあって気になるから。全部リセットしてから自分の時間を過ごす、気持ちよく過ごすみたいな」と打ち明けた。

5歳長女と1歳長男を育てるだけに、洗濯についても「2人とも泥んこになって帰って来て、また着替えて着替えてなので、量が凄くて。回さない日はないって感じで。大体朝と夕方の2回」と平然。「ウタマロして」とがんこな汚れには洗濯せっけんを使っているとも語り、インタビュアーの放送作家・野々村友紀子氏を感心させた。

スタジオで掃除機は毎日全ての部屋にかけるのかと聞かれ、北川は「全部やります」ときっぱり。時間は「2、30分」と手早くしているが、ソファの下などについても「一応下とかは。隙間も」と丁寧に行っているとした。

仕事で1週間家を空けて帰ってくると、翌朝まで我慢するかとの質問には「いや（その日に）してます」と帰ると必ず掃除をするという。

「例えば家族で旅行とかしても、帰って来て子供が寝るの9時って決まっているので、子供が寝る部屋だけでも帰って来たら即掃除機。掃除して、お風呂入れて寝かせるのに大丈夫な便で帰ってくる」と時間を逆算するとした。