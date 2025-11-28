温め作用で代謝アップ


せいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」

栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！

そんなサヤさんの経験とノウハウが詰まった、せいろダイエットレシピをご紹介。食材を準備してせいろに詰め、蒸すだけの簡単プロセスだから、せいろ初心者でも無理なく続けられます！

※本記事はサヤ著の書籍『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』から一部抜粋・編集しました。

■お通じ改善に◎。温め作用で代謝アップ

手羽中と大根のスープ

● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む

● デトックス＝ 便や水分など、余分な老廃物を排出する成分を多く含む

■材料（1人分）

鶏手羽中… 4本　

塩麹… 大さじ2

酒… 小さじ1

大根… 80g

ショウガ… 1かけ

長ねぎ… 約10cm

マイタケ… 50g

水… 200mL

塩・コショウ… 適量

黒酢、ごま油（どちらも好みで）… 少々

■つくり方

準備

・手羽中に塩麹と酒をもみ込む。

・大根、ショウガは千切り、長ねぎは斜め薄切り、マイタケは手でほぐす。

・器に大根、マイタケを入れ、手羽中（調味料ごと）、長ねぎ、ショウガの順で入れ、水を注ぐ。

蒸す

・せいろに蒸し布を敷き、材料を入れた器を置き、20〜25分蒸す。塩・コショウで味を調える。好みで黒酢やごま油を加えても。

※器をせいろから出していただく場合は、火傷しないよう注意して、蒸し布の端をつかみ、器が傾かないように気をつけて取り出してください。

memo

ショウガに含まれる辛み成分には体を温める作用があり、冷えによる代謝低下を予防。また、鶏肉には代謝アップに欠かせないビタミンB群も豊富。食物繊維が豊富な大根ときのこはデトックスに有効。

■レシピについて

・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。

・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。

・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。

・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。

・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。

・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。

・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。

・ごはんは冷やごはんを使用しています。

