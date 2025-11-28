【300円以内の満足ごはん】濃厚スープで体の芯からぽっかぽかに！ 「辛うまみそ鍋」
昨今の物価高、大したものは買っていないのに、スーパーの会計時に「ギョッ」とすることが増えてませんか？ この「ギョッ」が、日々の生活に大打撃ですよね…。
「そろそろ節約を真剣に考えないと」と思う反面、節約ごはんにあまりいいイメージがない方も多いかもしれません。
「安かろう悪かろうで、栄養もなさそう」「家族ががっかりしそう」そんなイメージを払拭する、管理栄養士のもあいかすみさんが本気で考えたレシピを提案！ 1人分1食300円以内で、味も見た目も栄養もあきらめない、最強の節約ごはんをご紹介します。
※本記事はもあい かすみ著の書籍『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■辛うまみそ鍋
濃厚スープで体の芯から温まる
調理時間：198分、1人分：15円
栄養価（1人分）：エネルギー 265kcal、タンパク質 27.9g、炭水化物 18.2g、脂質 9.3g
■材料（2人分）
豚こま切れ肉…120g
木綿豆腐…150g
白菜…1/6個
長ねぎ…1/2本
にら…3本
えのき…1/4袋
しめじ…1/4袋
A
・酒…大さじ2
・みそ…大さじ1
・豆板醤…大さじ1/2
・鶏ガラスープの素…大さじ1/2
・みりん…大さじ1/2
・しょうゆ…小さじ1/2
・おろしにんにく…小さじ1
・水…400ml
■作り方
1 白菜はそぎ切り、ねぎは1cm幅の斜め切り、にらは4cm長さに切る。えのきとしめじはほぐす。豚肉と豆腐は食べやすい大きさに切る。
※スープに野菜を入れて煮ることで野菜のうまみが溶け出す。
2 鍋にAを入れてよく混ぜ、煮立てる。白菜、ねぎ、えのき、しめじ、豆腐を加えて5分煮る。
※肉は広げ入れたほうが、肉がくっつかず、火が通りやすい。
3 豚肉を加え、肉の色が変わったら、にらをのせ、さっと火を通す。
※にらをのせ、さっと火を通せば完成。
【調理point】
ごはんにかけてクッパ風にしてもおいしい。好みで卵黄を添えても。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1合は180mlです。
・塩などの「少々」とは、親指と人さし指の2本で軽くつまんだ量、「ひとつまみ」とは、親指と人さし指、中指の3本で軽くつまんだ量です。
・火力は特に記載がなければ中火で調理しています。
・値段、栄養価は1人分の数字です。
・みそは合わせみそを使用しています。
＊食費の価格は2025年7〜9月のスーパーでの販売価格をもとに算出しています。
＊野菜はバラ売りの価格ではなく、袋入りの価格から1本分を算出しています。
＊季節や地域、取り扱いスーパーにより販売価格は異なるため、あくまでも目安としてください。
＊価格は主原料のみで、ストックしている調味料は含みません。バターや粉チーズなど価格が高いものは計算に含んでいます。
＊栄養価は「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」を参照して計算しています。
著＝もあい かすみ／『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』