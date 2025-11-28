辛うまみそ鍋


【300円以内の満足ごはん】驚くほどやわらかい！ お財布に優しい「鶏と玉ねぎのさっぱり焼き」／300円でとびきりおいしい 満足ごはん（1）

昨今の物価高、大したものは買っていないのに、スーパーの会計時に「ギョッ」とすることが増えてませんか？ この「ギョッ」が、日々の生活に大打撃ですよね…。

「そろそろ節約を真剣に考えないと」と思う反面、節約ごはんにあまりいいイメージがない方も多いかもしれません。

「安かろう悪かろうで、栄養もなさそう」「家族ががっかりしそう」そんなイメージを払拭する、管理栄養士のもあいかすみさんが本気で考えたレシピを提案！ 1人分1食300円以内で、味も見た目も栄養もあきらめない、最強の節約ごはんをご紹介します。

味も見た目も栄養バランスもバッチリの節約おかず、ぜひ参考にしてみてくださいね！

※本記事はもあい かすみ著の書籍『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』から一部抜粋・編集しました。

■辛うまみそ鍋

濃厚スープで体の芯から温まる

濃厚スープで体の芯から温まる


調理時間：198分、1人分：15円

栄養価（1人分）：エネルギー 265kcal、タンパク質 27.9g、炭水化物 18.2g、脂質 9.3g

■材料（2人分）

豚こま切れ肉…120g

木綿豆腐…150g

白菜…1/6個

長ねぎ…1/2本

にら…3本

えのき…1/4袋

しめじ…1/4袋

A

・酒…大さじ2

・みそ…大さじ1

・豆板醤…大さじ1/2

・鶏ガラスープの素…大さじ1/2

・みりん…大さじ1/2

・しょうゆ…小さじ1/2

・おろしにんにく…小さじ1

・水…400ml

■作り方

1　白菜はそぎ切り、ねぎは1cm幅の斜め切り、にらは4cm長さに切る。えのきとしめじはほぐす。豚肉と豆腐は食べやすい大きさに切る。

スープに野菜を入れて煮ることで野菜のうまみが溶け出す


※スープに野菜を入れて煮ることで野菜のうまみが溶け出す。

2　鍋にAを入れてよく混ぜ、煮立てる。白菜、ねぎ、えのき、しめじ、豆腐を加えて5分煮る。

肉は広げ入れたほうが、肉がくっつかず、火が通りやすい


※肉は広げ入れたほうが、肉がくっつかず、火が通りやすい。

3　豚肉を加え、肉の色が変わったら、にらをのせ、さっと火を通す。

にらをのせ、さっと火を通せば完成


※にらをのせ、さっと火を通せば完成。

【調理point】

ごはんにかけてクッパ風にしてもおいしい。好みで卵黄を添えても。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1合は180mlです。

・塩などの「少々」とは、親指と人さし指の2本で軽くつまんだ量、「ひとつまみ」とは、親指と人さし指、中指の3本で軽くつまんだ量です。

・火力は特に記載がなければ中火で調理しています。

・値段、栄養価は1人分の数字です。

・みそは合わせみそを使用しています。

＊食費の価格は2025年7〜9月のスーパーでの販売価格をもとに算出しています。

＊野菜はバラ売りの価格ではなく、袋入りの価格から1本分を算出しています。

＊季節や地域、取り扱いスーパーにより販売価格は異なるため、あくまでも目安としてください。

＊価格は主原料のみで、ストックしている調味料は含みません。バターや粉チーズなど価格が高いものは計算に含んでいます。

＊栄養価は「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」を参照して計算しています。

著＝もあい かすみ／『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』