「福祉ネイル」をご存知でしょうか?高齢者や障害者、療養中の人などに施す爪のケアのことです。

【写真を見る】「隠したかった爪」が輝くまで ビフォーアフター

熊本大学病院内の美容室の一角は、週に一度、福祉ネイルサロンに変わります。

店の名前は「ルミエール・ド・ローブ」。

フランス語で「夜明けの光」という意味で、「不安と闘うがん患者にとっての光のような存在でありたい」という思いが込められています。

このサロンに通う小山尚枝さん(68)。去年4月、子宮など数か所にがんが見つかり、抗がん剤治療をしています。その副作用で爪が黒く変色しました。

小山尚枝さん「ちょっと爪が黒いので、どうしても副作用で黒くなっているからネイルで隠したほうがいいかなと」

「魔法にかかったみたい」

サロンで施術するのは、専門的な技術を持つ「福祉ネイリスト」です。

小山さん「前回塗ってもらって、変色が目立たなくなった」

福祉ネイリスト「そうですよね」

小山さん「友人たちに『どうしたの?』って言われました」

会話を楽しんでいる間に、爪が美しく彩られました。

小山尚枝さん「きれい、きれいと言われるから、何か魔法にかかったみたい。きれいっていう感じになります。それも大事」

外出も楽しくなったという小山さん。11月末から再び抗がん剤治療が始まりますが、不安も少し和らいだようです。

このサロンにやってくる客の多くが、小山さんのように、がんで闘病している人たちです。

サロンができたきっかけは、がんを経験した「がんサバイバー」である1人の医師でした。

ポケットに手を入れたら「爪がバキッと」

熊本大学病院の福島聡教授です。6年前、白血病になり抗がん剤治療を受けました。

その時、思わぬ経験をしたのです。

熊本大学病院 皮膚科 福島聡教授「僕が一番嫌だったのが、ポケットにすっと手を入れて小銭を出そうとした時に繊維に引っかかって、ばきっと爪が割れた」

福島教授によりますと、抗がん剤はがん細胞の増殖を止める薬が多く、がん細胞以外に「増殖が早い細胞」も攻撃するよう設計されているため、髪が抜けたり、爪が弱くなったりするといいます。

福島教授は、ネイルで爪をケアすることで生活でのストレスを軽減できるのではと考え、研究を始めました。

その結果、闘病で爪の変形が強い人ほど、ネイルによって生活の質が向上することが分かったのです。

福島教授「皮膚科の教授で、がんサバイバーである自分に何ができるかと考えた時に、その1つとして爪のケアを始めてみようと」

サロンは、12月に美容院内から外来診療棟に場所を移し、現在の週1日から2日（火・水曜日）に営業日を拡大するということです。

福島教授は「爪だけでなく他の美容療法にも広げていきたい」と展望を語りました。

戦友のように寄り添う「光」を

この日、サロンにはもう1人、抗がん剤治療で爪がもろくなったという男性がやってきました。

がん患者「最近爪が怪しいなと思っていて、昨日やっちゃいました。引っかかりました」

爪の割れを補強するシートを貼り、専用の接着剤を何層にも塗ることで、爪を強くしていきます。

福祉ネイリスト「娘さんとご飯、どこで食べたんですか?」

がん患者「今日は回転ずしです」

福祉ネイリスト「いいですね!娘さんと、そういう時間っていいですね」

他愛もない話から病気の話まで、こうして話す時間が、訪れた人の心を少しずつ軽くしていきます。

がん患者「嬉しいですよね。爪がきれいになって、硬くなって。普通の方に比べればまだまだ見た目は全然きれいな爪じゃないけど、これからも地道に治療を頑張っていこうかなと」

病院の中の小さなサロン。闘病生活をそっと支えます。

福祉ネイリスト 伊藤直実さん「少しずつ健康な爪を一緒に作っていけるような、戦友のようなネイリストになりたいなと思っています。爪を塗ることで、誰かの光になれたら」