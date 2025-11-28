女優の北川景子（39）が、27日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。子育てについて話した。

放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による事前インタビューのVTRを、スタジオに登場した北川と出演者が見てトークを展開した。

北川は5歳の長女と1歳の長男を持つ2児の母。夫のタレントDAIGO（47）と子育てについて、考えが分かれる時もあるという。

「子どもに空腹を、私は結構我慢させる」と食事の時間まで待たせる北川。するとDAIGOが「4時くらいに（子どもが）おなかすいた、『バナナ1本食べさせていい？』って」と食べさせようとするという。

「いや、それはちょっと。今、（夕飯を）作っているし、みたいな」。そして「食べさせない方がいいよね？って」聞くと、DAIGOの反応は「確かに…」だった。

北川は「食べさせたい気持ちと、（北川が）言っていることは確かに正しいし。それで『確かに』」と夫の気持ちを説明し、笑いを誘った。

タレントの藤田ニコル（27）が「（北川が）完璧すぎて、もうちょっとずぼらな部分が聞きたいというか。ソファで変な体勢になって、ゴロゴロとか…」と言うと、「あります。それは（午後）9時以降にやります」と答えた。「子どもに見せていない高いお菓子とか（食べている）」と明かして笑った。