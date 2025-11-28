『破産富豪 The Richest Man in GAME』高野麻里佳×小林千晃×土岐隼一×伊藤静の一問一答インタビューが解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」にて放送中のTVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』。本作は、中国の動画配信サイト・bilibiliにて、総再生数１億回以上を記録した大人気アニメの日本語吹き替え版だ。

冴えないサラリーマンである主人公のペイ・チェン（CV.小野賢章）はある日突然、大学時代へタイムリープしてしまい、そこでリッチェストと名乗る謎のキャラクターから、“金持ちになるチャンス”を与えると提案される。苦しんできた“社畜”人生からの脱却に喜ぶチェンだが、金持ちになるには「リッチェストが提供する資金でビジネスチャレンジを始め、そのビジネスが赤字であればあるほど、チェンの個人資産が増える」というものだった。赤字を目指すチェンは、ビジネスリスクの大きなゲーム業界へ参入して、赤字を叩き出そうとするが、彼のゲームビジネスは予想外の方向へ転がり始める。「破産すれば富豪になれる」──常識破り、カオス全開の“ドタバタコメディアニメ”だ。

ストーリーは中盤に突入し、“リッチェスト”のビジネスチャレンジに挑むチェンが、逆転の発想で立ち上げたゲーム会社・滕達社（とうたつしゃ）には個性豊かな仲間たちが次々と入社した。このたび、そんな滕達社に加わったキャラクター４人を演じる豪華声優陣の一問一答インタビューが公開された。

ゲーム好きな社⻑令嬢、リン・ワン役の高野麻里佳、ネットカフェに住みつくゲーマーであるホウ・シュク役の小林千晃、ブラック企業での日々に頭を悩ますコウ・シハク役の土岐隼一、いつでも冷静沈着な秘書シン・カイロ役の伊藤静が、キャラクターの魅力や作品への手応え、“赤字出すほど儲かる”という本作ならではの世界観にまつわる質問に答えている。新入社員の４人がどのように物語を動かしていくのか──キャスト陣の回答から、その一端がのぞける内容になっている。

＜一問一答インタビュー＞



高野麻里佳（リン・ワン役）

ご自身の演じるキャラクターを一言で表すなら何ですか？理由も教えてください。

“ゲーム作りに恋してる！”

“恋は盲目”とよく言いますが、リンちゃんはゲーム作りに妥協がありません！それくらい大好きなんです！今のゲーム業界を俯瞰（ふかん）的にも見ることができるので、おかしいと感じたことに素直に意見を発することができます。そしていずれ、ゲーム業界に革命を起こしたい！と野心を燃やすことになる、愛すべきゲーム制作マニアです！

自分が売れないゲームを作るならどんなゲームを作りますか？

“完結しないゲーム”ですかね。

クリアEDとか、トロフィーすらないと、やる気失せますよね

もし自分が「リッチェスト」(損すれば損するだけ儲かるシステム)に出会ったら、どの業界で赤字を出しますか？

声優事務所を立ち上げてみようかな！業界の厳しさを知っているからこそ、すぐ赤字を出せる自信があります！

アフレコに参加した際のお気持ちや印象的だったディレクションなどはありましたか？

皆様ゲーム好きで年齢感も近いのか、とっても和やかで笑いの絶えない現場でした。そのおかげでリラックスして演技ができた気がします。わたしの場合は、どの役を演じていても気持ちが入ると声が幼くなってしまうので「もうちょっと大人っぽくしましょう」というディレクションを何度かいただきました。お陰様で、社長令嬢であるリンちゃんらしさを堂々と表現できたのではないかと思います

アニメを楽しんでいる方・気になっている方に、ご自身の演じたキャラのポイントを踏まえた見どころを教えてください。

実はすごいお家柄のリンちゃん。だけど、周りの目なんて気にしません。自分自身の力で、ステータスさえも味方にしていきます。今後のストーリーでは、リンちゃんが、ゲーム業界に新たな風を吹かせますよ！ぜひ見届けてほしいです！手作り感あふれるゲーム制作現場ごと楽しんでください！

小林千晃（ホウ・シュク役）



ご自身の演じるキャラクターを一言で表すなら何ですか？理由も教えてください。

“本業ゲームプレイヤー副業ゲームデザイナー”でしょうか。

チェン社長に見初められるまではひたすらゲームをプレイすることだけにのめり込んでいましたが、最前線で遊んでいるプレイヤーであるが故の気付きや思考力があるため、他の社員には無い角度からゲームを作れる才能が垣間見えたんです。

ただし、重要なポジションを任されたあとも経費の利用限度額いっぱいまで課金に使ったりしているので、あくまで本業はプレイヤーなんだろうなと思います（笑）

自分が売れないゲームを作るならどんなゲームを作りますか？

“ヒロインを守るために何度もループするけど、どのルートでも絶対にヒロインを助けられない”というゲームを作ります。バッドエンドが好きな方もいらっしゃいますが、助けられなかった理由がしょうもなかったり、主人公が何回ループしても全然学習しないタイプだったら最後まで遊びたくなくなるんじゃないでしょうか

もし自分が「リッチェスト」(損すれば損するだけ儲かるシステム)に出会ったら、どの業界で赤字を出しますか？

ゲーム業界です。一つ前の質問で回答したゲームにバンバン広告をかけたり超豪華声優陣をキャスティングしたりして、とにかく開発や宣伝にお金をかけます。勉強のために破産富豪を何回も見返すかもしれませんね（笑）

アフレコに参加した際のお気持ちや印象的だったディレクションなどはありましたか

僕自身よくゲームで遊ぶというのもあり、とても興味を惹（ひ）かれる内容で、毎回台本が届くのが待ち遠しかったです。アフレコ現場では公私共に仲の良い方が多くて和やかに収録できて良かったんですが、どれだけ休憩時間にテンションが上がっても、ホウに合わせて下げなければならないので、毎回その調整をしていたのが記憶に残っています

アニメを楽しんでいる方・気になっている方に、ご自身の演じたキャラのポイントを踏まえた見どころを教えてください。

僕が今回声を担当させていただいたホウは、初登場時のやる気のなさからは考えられないような成長を遂げていきます。時には迷走したり、ツッコミを入れたくなる挙動をしたりしますが、そんなところも含めて愛すべき人物だなぁと思いますので、是非これからもホウの動向と放送を宜しくお願いいたします！

土岐隼一（コウ・シハク役）

ご自身の演じるキャラクターを一言で表すなら何ですか？理由も教えてください。

“無自覚な努力家”

自己肯定感は全然高くないし、自分への評価を凄く低く見積もって入るものの、才能があり、それだけでなく努力も怠らない、素敵な人物だと思います。ちょっとずれてますけど(笑)

自分が売れないゲームを作るならどんなゲームを作りますか？

経理の方の理不尽さを追体験できるゲームとかいかがでしょうか。(いつもお世話になりっぱなしですありがとうございます)

もし自分が「リッチェスト」(損すれば損するだけ儲かるシステム)に出会ったら、どの業界で赤字を出しますか？

経営の才がいっさいないので、どの職業でも一定の赤字を出す自信しかありません

アフレコに参加した際のお気持ちや印象的だったディレクションなどはありましたか

演者の皆様が作品を最大限に彩ってらっしゃったのが本当に素敵でした

アニメを楽しんでいる方・気になっている方に、ご自身の演じたキャラのポイントを踏まえた見どころを教えてください。

タイトルからは計り知れないほどの面白さを秘めた作品です。毎話ごとに盛り上がりと、次回へ引きが強く、気付いたら一気に見て

しまうと思います。ゲーム製作業界という未開のコンテンツのアニメは、新たな刺激を得られると思いますので、是非楽しんでください！よろしくお願いいたします！

伊藤静（シン・カイロ役）



ご自身の演じるキャラクターを一言で表すなら何ですか？理由も教えてください。

“一社に一人は必ず欲しい！超絶シゴデキハイパー秘書様”

とにかく仕事ができる子です。良くない人間関係、不要な性接待などにも断固としてNOを突きつけぶっ飛ばし、かつ周囲の人の気持ちを敏感に感じ取って適切な対応ができる上に、確固とした知識に基づき社長をお支えしようという気概。やはり世界で活躍できるのってこういう人ですよね

自分が売れないゲームを作るならどんなゲームを作りますか？

日本語がめちゃくちゃなゲーム？

ストーリーを読んでいるだけで頭がおかしくなりそうな壊れた日本語だったら違和感と疑問を持つ。怖いもの見たさに買う人がいるかも知れないけど、それが終われば悪評が立って気持ち悪くてもう売れないかなーと。アップデートしてもあえて気持ち悪い言葉選びをし続けて、作ってる方がノイローゼになっちゃうかな？

もし自分が「リッチェスト」(損すれば損するだけ儲かるシステム)に出会ったら、どの業界で赤字を出しますか？

プロレスで、レスラーたちの戦いたい形を全部実現したい国や団体の垣根で対戦できないレスラーたちー！！やろうぜ！！！！！！！！！！…でもそれだと見たい人も多くて黒字になっちゃうかもなので、タイトルマッチは賞金制にしつつ、一試合ごとのファイトマネーをめちゃくちゃ出します！ショープロレスもガチプロレスも支援します！あ、ガチの方を厚めに支援します！各団体にもたくさん献金して、自身は赤を出しながらもプロレス業界がさらなる発展を遂げるよう尽力します！うっはー楽しみ！！！

アフレコに参加した際のお気持ちや印象的だったディレクションなどはありましたか

アフレコ中は、チェンがとにかく大忙しで大変だなぁ…と思っていました。セリフもモノローグもギチギチに喋（しゃべ）る上に突然のギャグ表現もあり、感情もあっち行ったりこっち行ったりだったので、賢章くんがんばれ…！みたいな気持ちでした

アニメを楽しんでいる方・気になっている方に、ご自身の演じたキャラのポイントを踏まえた見どころを教えてください。

シンとしてはその高い能力で、すばらしい社長を全力でサポートしていきます。それがチェンの思惑とは噛み合ってない…のに会社はうまくいっちゃう！そんなところが見どころかと思います。視聴者の皆さまに楽しんでいただけたら嬉しいです

●作品情報

B8station『破産富豪 The Richest Man in GAME』

毎週（水）25時15分〜25時40分 ※関東ローカル

BSフジ：毎週（金）24時30分〜24時55分

北海道文化放送：毎週（火）24時40分〜25時５分

【出演者】

ペイ・チェン：小野賢章

マー・ヤン：岡本信彦

リン・ワン：高野麻里佳

ホウ・シュク：小林千晃

コウ・シハク：土岐隼一

シン・カイロ：伊藤 静

ルアン・グアンジェン：仲村宗悟

リッチェスト：福山 潤

【スタッフ】

原作：青衫取醉

監督：酈黎明

脚本：阿達

アニメーション制作：福煦影視

日本語吹き替え版

演出：前田 茜

翻訳：本多由枝、林 真子、黄穎

音響制作：東北新社

日本版製作：フジテレビジョン、bilibili

主題歌

オープニング・テーマ：いれいす『Empty Heart』

エンディング・テーマ：眞白かのん『ピカループ』

