元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２８日、都内で行われた「ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン‐イレブン×ちいかわ」ＰＲ発表会に出席した。

サンタクロースをほうふつさせる赤いドレスを身にまとった森は、ちいかわキャラクターたちと共演。「動きも質感もかわいい。癒やされます」と笑顔を浮かべた。

１２月２日から全国のセブン‐イレブン店舗で実施される同イベントは、「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした「ミートボールごはんおむすび」など、全１５品を発売する。ちいかわと同店のタイアップ企画は、昨年のクリスマスが初回で、同社によると約１７万人を店舗に誘引したという。

森は「私の周りもみんな買いに行っていたので、今年も楽しみです」と胸を弾ませた。森自身も月刊誌「日経トレンディ」が選ぶ「今年の顔」に選出された。司会者から「森さんは何かコラボしたいことありますか？」と質問されると、「コンビニ大好きなので、私もコラボしたいです」と小声でアピールした。

コラボ商品を試食し「皆さんのもとに届くのが楽しみです。パッケージがかわいいので、手に取るだけで幸せになる。休息時間が幸せにつながったらいいな、と思います」と語った。