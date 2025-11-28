アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」（キュート）の元リーダーで女優の矢島舞美が２８日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を報告した。夫は俳優の味方良介。

「いつも応援してくださっている皆様・お世話になっている皆様へ」と題した文書をアップし「私事ではございますが、この度、第二子が誕生いたしました」と発表。「妊娠中は多くの方に支えていただき、 皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も励まされました。改めて、心より御礼申し上げます。また、出産を支えてくださった産院の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への感謝をつづった。

生まれた赤ちゃんについて「よくミルクを飲む元気いっぱいの子で、すくすくと成長しています」と様子を明かす。「子どもたちの成長を見守りながら、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージを寄せた。

矢島は２０２２年１１月に俳優・味方良介と結婚。２４年７月に第１子出産を公表した。今年６月に所属事務所の公式サイトで第２子妊娠を発表。本人もコメントし「切迫流産と診断され、安静が必要な日々が続いておりましたが、そんな中でも赤ちゃんはお腹の中で元気に育ってくれています」と体調を説明していた。