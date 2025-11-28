J1残留を決めた横浜F・マリノスは28日、大島秀夫監督（45）との契約更新を発表した。秋春制移行に伴う来年2〜6月の特別大会「百年構想リーグ」に加え、26〜27年シーズンも指揮することで合意。大島監督はクラブを通じ「“強い横浜F・マリノス”を取り戻します」などと決意を示した。

横浜Mは今季、開幕から不調に陥り、一時は最下位に低迷。2度の指揮官交代を経て、6月24日に大島監督がヘッドコーチから昇格した。

クラブの伝統を知り、選手からの信頼も厚い人物としてチーム再建を託され、J1残留が決定。超攻撃的サッカーを封印し、ロングボールや相手背後を狙う戦術を織り交ぜるなど試行錯誤しながら徐々にチームを立て直した。

大島監督は「今年の苦しい状況をともに戦い抜いた“一体感”を決して忘れず、アグレッシブにゴールを目指し、攻守において選手が 躍動する、そのようなファン・サポーターの皆さまに感動をお届けできるサッカーで、“強い横浜F・マリノス”を取り戻します」と宣言。今季残り2試合で16位につけており「ひとつでも順位を上げられるよう全力で戦います」と誓った。

◇大島 秀夫（おおしま・ひでお） 1980年（昭55）3月7日生まれ、群馬県出身の45歳。前橋育英高を経て98年に横浜フリューゲルスに入団し、京都パープルサンガ（現J1京都）、山形を経て05年から横浜Mに加入。その後は新潟、千葉、札幌、北九州でプレーし、16年に現役引退。翌17年から横浜Mで指導者キャリアをスタートさせ、21年からトップチームに携わっている。