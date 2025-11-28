大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。残りあと１か月となった今年を振り返りました。

【写真を見る】【 がん闘病 】 歩りえこさん「さぁ、12月。ここからはのんびり、ゆるっと、“生きてるだけで勝ち”モードでいきましょう。」





歩さんは「今年の私をひと言でまとめるなら--『大腸がん手術というラスボス戦をクリアして、気づいたら年末にワープしてた女』」と投稿。続けて、「もう、気づけば12月目前なのに、私だけまだ“夏休みの宿題が終わってない小学生”みたいな顔してる」と綴りました。









その理由について、「だって、今年の予定表の後半、全部『手術』『痛み』『回復』『心折れた』のメモで埋まってるんだもの」と、闘病に追われた日々だったことを明かしました。









それでも歩さんは、「だけど面白いのがね、そういう時期に限ってスマホの写真フォルダはなぜか“病院での無駄に元気そうな自撮り”でいっぱい。どこでそんな気力出してたの、私」と、気丈に病と闘ってきた自身を振り返りました。









そして、今年の残り1か月について、「それでも私、今を無事に生きている。だからね、残り１ヶ月の目標はシンプルにする」と投稿。「さぁ、12月。ここからはのんびり、ゆるっと、“生きてるだけで勝ち”モードでいきましょう。」と、無理をせず、来年の自分に期待する心境を明かしています。









【担当：芸能情報ステーション】