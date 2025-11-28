人知れず自分だけホカホカ。

カレンダーはそろそろ12月が目の前。まだしばらく続く冬に備えなければいけません。

以前取りあげた自分の服に後付けできるウェアラブルヒーターことCIOの「WEARHACK2」が、Amazonブラックフライデーで14％OFFのセールになっています。

これからの季節に。自分の服に後付けできるウェアラブルヒーター

カイロではできない芸当

カイロと違って約20cm角と面積が広いのがイイですね。それにポケットばっかり温まるカイロでは難しい、背中に当て続けることも可能です。

たとえば5,000ｍAhのモバ電（別売）接続なら、一番弱い35〜40度設定で最長約3時間の連続使用が可能です。45〜50度なら約2時間、50〜55度で約1時間となります。どこかで再充電や交換ができれば、もっと長く使えますね。

アプリから遠隔操作ができる

スマホ用アプリから電源やタイマー、1度単位で温度設定ができるのが秀逸。わざわざ背中に手を伸ばしたり、イチイチ取り外さずに遠隔操作ができるので楽チンです。

Image: CIO Co.,Ltd.

こういうデバイスでもスマート化できるだなんて、他の電子機器にも秘めたる可能性を感じますね。

薄いから衣服の見た目に変化はなく、寒い日でも背中などにこっそり潜ませてぬくぬく幸せです。

