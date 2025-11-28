【ライトノベル展 2025】 開催期間：12月19日～12月28日 開催場所：SHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷） 入場料：無料

　KADOKAWAは、12月19日から12月28日の10日間にわたり、SHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷）にて、ライトノベルの魅力を多面的に体感できる企画イベント「ライトノベル展 2025」を開催する。

　今回、1F・7F で展開される展示やコラボレーションカフェ、限定グッズや来場特典などの情報が一挙公開された。

　1Fでは、ライトノベル黎明期のレジェンドタイトルから令和のヒット作まで、多数の書影が並ぶ「Light Novel Road」や、様々な作品の名シーンを鮮やかに振り返る「Highlight Wall」など、ライトノベルの魅力を余すことなく体感できる展示が実施される。

　また、7F「コラボレーションカフェ」では、11作品とのコラボメニューをはじめ、ライトノベル作品のみで構成された本棚「Light Novel Bookshelf」や、著者・イラストレーターの直筆メッセージを集めた特別展示を実施。他にも、イベント限定で描き下ろされたイラストを使用した150種以上の新グッズや、特別な幅広帯をかけた書籍の販売が行なわれる。

　来場者には、本イベントのために制作された「公式ガイドブック小冊子」も無料配布される。

「ライトノベル展 2025」企画概要

ラノベの魅力を再確認！ ここだけでしか見られない充実の展示

　1Fの「Light Novel Road」では、ライトノベル黎明期から最新作まで、ずらりと並んだラノベの書影に包まれながら展示の中に入っていくことができる。また、「Highlight Wall」では、「ハルヒ」、「リゼロ」、「SAO」など人気作品の名シーンを本文テキストと美麗な挿絵で紹介。

　7F「コラボレーションカフェ」では、ライトノベルだけで構成された本棚「Light Novel Bookshelf」や「著者・イラストレーター直筆メッセージコーナー」を展開。ラノベカルチャーを作り上げてきたクリエイターたちが綴る特別なメッセージやイラストは「ライトノベル展 2025」だけの貴重な展示となっている。

※展示場所・展示内容は予告なく変更となる場合があります。

カフェ利用で必ず当たる抽選会も！ メニュー充実「コラボレーションカフェ」

　7F「コラボレーションカフェ」では、キャラクターをイメージしたドリンク＆フードメニューを展開。今年は11作品がコラボメニューとして登場する。さらに、カフェ利用者を対象に、プレミアムグッズが必ず当たる抽選会も実施される。

　詳細や入場方法は、後日 SHIBUYA TSUTAYA 公式サイトにて告知予定。

コラボレーションカフェ 作品コラボメニュー

【フードメニュー】
・「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」：アーリャのおうちストロガノフプレート（2,200円）
・「ソードアート・オンライン」：アスナの照りマヨサンドイッチプレート（2,200円）
・「Re:ゼロから始める異世界生活」：スバルのコンポタ風味フライドポテト（650円）

【デザートメニュー】
・「デート・ア・ライブ」：狂三のフレンチトースト（1,600円）

【ドリンクメニュー】
・「青春ブタ野郎」シリーズ：桜島麻衣の青春桃ジュース（990円）
・「この素晴らしい世界に祝福を！」：アクアのブルークリームソーダ（990円）
・「ハイスクール D×D」：リアス・グレモリーのストロベリーミルク（990円）
・「フルメタル・パニック！」：テッサのセサミスムージー（990円）
・「涼宮ハルヒの憂鬱」：ハルヒのベリー&マンゴーラッシー（990円）
・「ノーゲーム・ノーライフ」：白のエナジーヨーグルト（990円）
・「人外教室の人間嫌い教師」：右左美彗の紫カルピス×ブルーベリー（990円）

コラボレーションカフェ抽選会 賞品一覧

A賞：サイン色紙（4種）
B賞：紙コースター（全15種ランダム）
C賞：ストロータグ（全15種ランダム）
D賞：ダイカットステッカー（全15種ランダム）
※賞品がなくなり次第終了となります。

※A賞当選者は、好きな色紙を選べます。（先着順。なくなり次第終了）

コラボレーションカフェ抽選会 参加方法

・カフェメニューオーダー1点以上で参加可能。
・フード（デザート含む）、ドリンクのオーダー1点につき、1回参加可能。 ※水は対象外
・A賞、B賞、C賞、D賞のいずれかが必ず当たる。
・フード（デザート含む）+ドリンクのセット注文で、B賞・C賞・D賞の中から好きな賞を選べる。絵柄も指定可能（1セットにつき1点）
・フード（デザート含む）もしくはドリンクどちらか1点オーダーの場合は、B賞・C賞・D賞の絵柄を選ぶことはできない。
・カフェ利用後、レシートを受付カウンタースタッフに見せることで抽選会に参加でできる。レシートで確認できない場合は参加できないため、注意していただきたい。

描き下ろしイラストを使用した新グッズが登場！ 購入特典も

　「ライトノベル展 2025」のために描き下ろされたイラストを使用した150種以上の新グッズを中心に、書籍やその他新旧アイテムを含めたラノベ関連グッズが販売される。また、購入金額3,000円ごとに「ライトノベル展2025」描き下ろしイラストを使用した「ミニブロマイド」（全15種）がランダムで1枚もらえる。

※購入特典はなくなり次第終了

新グッズの一例を紹介

【ライトノベル展 2025 B2 タペストリー（全15種）各3,520円】 【ライトノベル展 2025 BIG アクリルフィギュア（全15種）各4,730円】 【ライトノベル展 2025 BIG シルエットTシャツ（全15種）各4,950円】 【ライトノベル展 2025 クリアファイル（全15種）各528円】 【ライトノベル展 2025 トレーディングアクリルしおりキーホルダー（全15種）各880円】

※トレーディング仕様。コンプリートBOX仕様ではありません。

【ライトノベル展 2025 トレーディング缶バッジ（全15種）各550円】

※トレーディング仕様。コンプリートBOX仕様ではありません。

【特典ブロマイド】

購入金額3,000円（税込）ごとに、全15種からランダムで1枚プレゼント ※なくなり次第終了

「ライトノベル展 2025」概要

会期：12月19日（金）～12月28日（日）
【1F】10時～21時／【7F】11時～21時
※12月19日（金）は13時開場予定

場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階・7階
入場料：無料
※SHIBUYA TSUTAYAはキャッシュレス店舗です。現金は使用できません。

主催：KADOKAWA
協力：SHIBUYA TSUTAYA
協賛：dアニメストア

(C)榎宮祐 (C)来栖夏芽 (C)ANYCOLOR, Inc. イラスト：泉彩 (C)長月達平 イラスト：大塚真一郎 (C)暁なつめ・三嶋くろね (C)燦々 ＳＵＮ・ももこ (C)谷川流・いとうのいぢ (C)依空まつり・藤実なんな (C)川原 礫 2025 イラスト／abec (C)鴨志田 一 2025 イラスト／溝口ケージ (C)成田良悟／TYPE-MOON 2025 イラスト／森井しづき (C)えんじゅ 2025 イラスト／ox (C)石踏一榮・みやま零 (C)賀東招二・四季童子 (C)橘公司・つなこ (C)七野りく・cura (C)KADOKAWA CORPORATION 2025