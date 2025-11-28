48ºÐ¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤éÁÇÅ¨¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¤µ¤é¤ê¤È·è¤á¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤éÁÇÅ¨¡×¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿À¥¸ÍÄ«¹á
¡¡¡Öº£Æü¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¾Ò²ð¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMIU MIU¡Ê¥ß¥å¥¦ ¥ß¥å¥¦¡Ë¡Ù¡¢¶ßÉÕ¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡ØUNIQLO¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈNICE¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¹á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÄ«¹á¤µ¤ó¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö½©¥³¡¼¥Ç»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤ï¡×¡ÖÄ«¹á¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤éÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È ¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2007Ç¯¤Ë20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤È·ëº§¡£2010Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê15¡Ë¡¢2013Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
