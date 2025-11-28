元℃-ute矢島舞美、第2子出産を報告「笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思います」
俳優・味方良介（33）の妻でハロー！プロジェクトのアイドルグループ・℃-uteの元メンバーの矢島舞美（33）が28日、自身のインスタグラムで第2子出産を報告した。
【写真】矢島舞美が第2子出産…夫は俳優の味方良介
矢島「私事ではございますが、この度、第二子が誕生いたしました」と伝え「妊娠中は多くの方に支えていただき、皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も励まされました。改めて、心より御礼申し上げます」と感謝した。
続けて「また、出産を支えてくださった産院の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。よくミルクを飲む元気いっぱいの子で、すくすくと成長しています。子どもたちの成長を見守りながら、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思います」と決意を新たにし「これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけている。
矢島は1992年2月7日生まれ、埼玉県出身。2002年、ハロー！プロジェクトに加入。2005年6月、アイドルグループ・℃-uteを結成。2007年2月、シングル「桜チラリ」でメジャーデビュー。2017年6月、℃-ute解散後は俳優として活動。プライベートでは味方と2022年11月に結婚を発表。24年3月に第1子妊娠、同年7月に出産、25年6月に第2子妊娠を報告していた。
