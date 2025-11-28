サッとつけて → 即トレンド見え！【ZARA】大人が狙いたい♡「激かわチャーム」

今おしゃれさんの間で人気を集めている、チャームやキーホルダーの“ジャラ付け”。大人が取り入れるなら、周りと差がつきそうな個性的なアイテムがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ZARA（ザラ）】から登場したシャレ感と可愛らしさを両立したアイテム。コーデのアクセントになるチャームで、いつものバッグをアップデートしてみて。

カラフルなビーズが華やかなキリンのチャーム

【ZARA】「キリンチャーム」\2,990（税込）

たっぷりとビーズを敷き詰めたデザインが可愛らしく、バッグやポーチに付けるとパッと華やかに見えそう。長さは約11cmと程よい大きさで、コーデのワンポイントにぴったり。開閉可能な金属製のリングで簡単に取り付けができるのも、嬉しいポイント。

マンネリ打破が狙えるカラフルなチャーム

【ZARA】「ミラーハート マルチチャームキーホルダー」\4,390（税込）

いつも使っているバッグがなんだか寂しい……。そんなときには、存在感のあるカラフルなチャームがおすすめ。ハート型やボール・サメなど個性的なチャームがたっぷり付いており、一点投入で周りと差がつきそう。ハート型のチャームは内側に鏡付きで、実用性が高い優れもの。これ1つでトレンドのジャラ付けが楽しめるので、マンネリを打破したい人はぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M