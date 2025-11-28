Ê¿ËÜÏ¡¡È¥É¥Ã¥¥ê»Å³Ý¤±¿Í¡É½éÄ©Àï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¶âÈ±·Ý¿Í¡¡ABEMA¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¿·ÈÖÁÈ
¡¡RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤¬¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿ABEMA¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù¤¬¡¢12·î2Æü¤ÎÀµ¸á¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡Ö¤ª¤¤¡ª¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¡È¥É¥Ã¥¥ê»Å³Ý¤±¿Í¡É½éÄ©Àï
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤ò¸«¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë±Æ¶Á¤Ç¡Ö¥á¥·¤¬¥¦¥Þ¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È¤òÉ½¤¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢MC¤¬¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ëÍÍ»Ò¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡½é²ó¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ËÜ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¤ÎDen¡£Ê¿ËÜ¤¬SNS¤ÇÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿MC²¬Ìî¤Ï¡ÖVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤ÈÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈÓ¤Ë°ìÈÖ¹ç¤¦¤Î¤ÏÆù¤Ç¤âµû¤Ç¤â¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥·¥¦¥Þ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤â°ìÅÙñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¿©»ö¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£
¡¡»³Åº¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿©»ö¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤¬ÇúÃÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«½ª¤ï¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤´ÃÚÁöÍÍ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¡üMC¥³¥á¥ó¥È
¡¦²¬ÌîÍÛ°ì
Ž¢»³Åº¤µ¤ó¤ÈVTR¤ò¤ª¤«¤º¤ËÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹Ž£
ºÇ½é¤ËÈÖÁÈ¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ABEMA¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ABEMA¤â½ª¤ï¤ê¤À¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤ÈÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÈÓ¤Ë°ìÈÖ¹ç¤¦¤Î¤ÏÆù¤Ç¤âµû¤Ç¤â¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥·¥¦¥Þ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤â°ìÅÙñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¿©»ö¤Ç¤ÏËþÂ½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»³Åº´²
¤¢¤ëÆü¡¢ÀèÇÚW¤¬ËÍ¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤¤¤¯¤é¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯Ãæ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÏÆÅÄ¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ï¡¢ËÍ¤«¤éÉé¤±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎµÊ±ì¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥·¥·¥¬¥·¥é¤ÎÏÆÅÄ¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÔ¹¬ÏÃ¤ÇµÛ¤¦¥¿¥Ð¥³¤¬1ÈÖÈþÌ£¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸åÆüËÍ¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç²¿¸ÎÉáÄÌ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤Î¿©»ö¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤¬ÇúÃÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«½ª¤ï¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤´ÃÚÁöÍÍ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
