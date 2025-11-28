セルティックスを引っ張るジェイレン・ブラウンが球団史上3人目の快記録

11月27日（現地時間26日）。ボストン・セルティックスは、ホームのTDガーデンでデトロイト・ピストンズ戦に臨み、同点11度、リードチェンジ19度を数えた激戦を117－114で制した。

セルティックスはトップスコアラーを務めるジェイレン・ブラウンが第2クォーターだけで12得点、105－105の同点で迎えた残り1分37秒にはドライブから貴重な3ポイントプレーを成功。チームトップの33得点10リバウンド5アシストに2スティール2ブロックをマーク。

ブラウンのほか、デリック・ホワイトが6本の3ポイントシュート成功を含む計27得点に7リバウンド3アシスト3スティール、ペイトン・プリチャードが16得点5リバウンド、ベイラー・シャイヤーマンが13得点を残した。

今シーズンのセルティックスは、ジェイソン・テイタムをアキレス腱断裂のため開幕から欠く中、ここ6戦で5勝1敗と大きく勝ち越しに成功。ピストンズ戦を終えて10勝8敗とし、イースタン・カンファレンス8位につけている。

なかでもブラウンは、18試合の出場でキャリアハイの平均28.2得点に5.8リバウンド4.3アシストでチームをけん引。レギュラーシーズン最初の18戦を終えて、507得点を積み上げた。

セルティックスでプレーしてきた選手たちのうち、シーズン最初の18試合で500得点をクリアしたのは3選手のみ。今シーズンのブラウンは、1970－71シーズンのジョン・ハブリチェック、2022－23と2024－25シーズンのテイタムに次ぐスタッツラインに到達した。

【動画】ピストンズ戦で計60得点を奪ったブラウンとホワイトのハイライト！





