窪田製薬ホールディングス<4596.T>が堅調な動き。２７日の取引終了後、遠くを見ている映像環境を再現するメガネ型ＡＲ（拡張現実）デバイス「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」について、中国・武漢昌久視康医療器械と販売特約店契約と売買契約を締結したと発表しており、業績への貢献が期待されている。



今回の契約により武漢昌久に対して、販売地域制限のない非独占販売権を付与する。武漢昌久は、眼科・視力関連分野に特化した医療機器やコンタクトレンズなどを取り扱う販売会社で、複数ブランドの製品を扱うディストリビューター。武漢市を拠点として、湖北省・湖南省・江西省の病院およびクリニック向けに販売を行っていることから、窪田製薬ＨＤでは今後、武漢昌久と協力し、湖北省・湖南省及び江西省における「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の販売拡大に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS