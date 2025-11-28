「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在で日本郵船<9101.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２８日の東証プライム市場で、郵船が続伸。同社は６日正午に２６年３月期連結業績予想について純利益を２４００億円から２１００億円（前期比５６．０％減）へ下方修正すると発表した。今期配当予想も２３５円から２２５円（前期３２５円）へ減額した。コンテナ船事業で米関税政策に伴う短期運賃の下落といった影響が出る。自動車事業やドライバルク事業なども利益水準が想定を下回る見通しだ。株価は配当利回りで４．５％近辺と高水準で、押し目買い意欲は強い。しかし、来期以降の業績への警戒もあり、先行きへの不透明感が台頭している様子だ。



出所：MINKABU PRESS