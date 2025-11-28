ボディビルの日本一に輝いたイケメン高校生の日常生活に密着。過去はバレエを習っていたことが判明し、その身体能力の高さに驚きの声が集まった。

【映像】白石麻衣似の姉＆バレエ→ボディビルダーになったイケメン高校生（写真あり）

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。今回はそんないおうの暮らしぶりに密着。スタッフは宮崎県へと飛んだ。

いおうの自宅は広々としており、大家族でも家族がゆっくりできるようにと父・寛之さんが建てたそうだ。2021年に撮影された10人で映る家族写真が飾ってあったが、いおうは「3年前くらいに両親が離婚しちゃって、今はお母さんはいないんです」と明かしつつ、「父が男でひとつで育ててくれました」と感謝していた。

そんな、いおうは学校が終わると、自転車で父・寛之さんがオーナーで、26歳の長男・一斗さんが社長を務める「パワーハウスジム 宮崎ジャパン」に向かった。なんと西日本で最大級の規模を誇るジムだそうだ。

100キロのバーベルなど過酷なトレーニングを黙々とこなしていくいおう。スタッフが「これどこまで重さ上げていくの？」と尋ねると、いおうは「140〜150キロ」と回答。いおうはボディビルダーになる前はバレエをならっていたようで、「1年ちょっとで140キロ」と驚きの身体能力が明かされていた。スタジオで見守っていたノンスタ井上は「もう万能家族やわ」と驚きっぱなしだった。また背後でいおうを支える兄はハチマキを巻いており、その様子に井上は「いや、もう浜口京子のパパやん！」とつっこんでいた。またいおうの姉は“白石麻衣似”の美女として登場、姉も2023年JBBF宮崎ビキニフィットネスオープン大会優勝という過去を持っている。