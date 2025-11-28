合同会社ギズモンは11月28日（金）、「GIZMON Lens トリオボックス」を数量限定で発売した。価格は1万2,100円～1万4,300円。直販サイトで取り扱う。

GIZMON Lensシリーズの「Utulens」「Wtulens」「Vivilens」を同梱したセット品。それぞれを単品で購入するよりも、最大で1万330円ほどの割安になるという。

ソニーE、キヤノンEF-M、キヤノンRF、ニコンZ、ニコン1、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ、Lマウント用を用意する。

いずれのレンズもフルサイズフォーマットのイメージセンサーに対応。“薄くて軽いパンケーキスタイル”としている。

Utulensは、富士フイルムのレンズ付きフィルム「写ルンです」のソフトでノスタルジックな写りを再現したというレンズ。焦点距離は35mm判換算で32mm。

Wtulensは「写ルンです」のレンズを2枚使った焦点距離17mm（35mm判換算）の広角レンズ。強めの周辺減光と、ドラマチックな雰囲気の写りが特徴としている。

Vivilensは非球面プラスチックレンズを使った、トイカメラ風の描写が得られるというレンズ。焦点距離は35mm判換算で22mm。