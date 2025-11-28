岡田准一＆ケンドーコバヤシMC武術トークバラエティ『明鏡止水』新シリーズ放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一とケンドーコバヤシがMCを務めるNHKの武術トークバラエティ『明鏡止水』の新シリーズが、2026年1月から放送される。このたび、岡田とケンドーコバヤシのコメントが公開となった。

■新シリーズで取り上げるのは大相撲

武術の心得がある「武術翻訳家」岡田准一と、格闘技通のケンドーコバヤシがMCを務める本番組。2021年に特番としてスタートし、毎回一流の武術家たちが集結。古武術、現代格闘技はもちろん、夏季オリンピック、ラグビー、野球など、様々なスポーツのトップアスリートによる身体操作の秘密に、武術の視点で迫ってきた。武道格闘技好き以外でもカルト的な人気を誇り、芸能界や文化人にもファンが多い。

2026年1月から放送する新シリーズでは、ついに大相撲を本格的にとりあげる。さらに漫画・アニメの世界で描かれる武術の超絶達人技は現実には存在するのかどうかを探る他、ミラノ・コルティナオリンピックで注目のウィンタースポーツのトップアスリートを招いて跳躍や回転の最高峰の技術を武術の視点で解剖するなど、盛りだくさんな7本シリーズで放送される。

■岡田准一、ケンドーコバヤシ コメント