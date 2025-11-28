¿¥ÅÄÍµÆó¤¬È¿Ä®Î´»Ë¡õµµÍüÏÂÌé¤Î¸ª¤òÊú¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¤¥±¥á¥ó3¿Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢WOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¿¥ÅÄÍµÆó¡õÈ¿Ä®Î´»Ë¡õµµÍüÏÂÌé¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡ÛWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡ÙÍ½¹ð
¢£¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤¬»°¿Í»°ÍÍ¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
3¿Í¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼èºàÆü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
È¿Ä®¤ÈµµÍü¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ä¿¥ÅÄ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¿Ä®¤ÏÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¹¥Ã¤ÈÐÊ¤ß²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡¢µµÍü¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤Ã¤¿¥«¥éー¤Î¥¹ー¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢É÷³Ê¤òÞú¤Þ¤»¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ê¥¤¥±¥á¥ó3¿Í¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡×¡Ö¹ë²Ú¤À¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö²Ú¤ä¤«～¡×¡ÖµµÍü¤¯¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ°ì½ï¤Ë¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢WOWOW¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥¦ー¡É¤È¡È¥ïー¡É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£