28日13時現在の日経平均株価は前日比37.98円（-0.08％）安の5万129.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1201、値下がりは356、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は52.14円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が34.5円、中外薬 <4519>が9.83円、フジクラ <5803>が6.52円、リクルート <6098>が5.72円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を7.52円押し上げている。次いでイビデン <4062>が5.85円、信越化 <4063>が5.52円、豊田通商 <8015>が5.41円、ベイカレント <6532>が3.91円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、建設、海運、パルプ・紙と続く。値下がり上位には陸運、小売、空運が並んでいる。



※13時0分2秒時点



