スピードワゴンの井戸田潤が２８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、趣味のバイク、車について、妻にも話さず勝手に購入してしまう理由を必死に説明するも、スタジオは微妙な雰囲気が流れた。

この日は「どこまで許せる？趣味モンスター夫」がテーマ。井戸田の妻・蜂谷晏海がＶＴＲで登場し、車２台、バイク４台をわざわざガレージを借りて所有している夫への悩みを打ち明けた。

井戸田が所有する車２台のうち、１台はＢＭＷのオープンカーだというが、この車の購入は「ネットニュースで知った」という。さらにバイクについても、当初聞いていた値段の２倍だったことにもプンプン。「もはや何にかかったのか説明もないが、せめて納車する前に言って欲しい」と訴えた。

蜂谷は現在、第２子を妊娠中とあって、「子ども２人、どういうタイミングでまとまったお金が必要になったときに、先月バイク納車したとか言われたらたまったもんじゃない」と心配していた。

このＶＴＲを見た三上真奈アナは「（奥さんに）言ってなかったんですね」と確認。井戸田は「ＢＭＷは自分の中では驚かせようと。サプライズ」だったというが、設楽統は「別の意味でサプライズ。喜ばないでしょ」とバッサリ。井戸田は「俺は喜ぶと思った。オープンカーで迎えに行ったらかっこいいじゃん」と譲らずも、千秋は「奥さんはＢＭＷが好きなの？」と聞き、井戸田は「ＢＭＷは僕が好きな車」。千秋は「じゃあ、奥さん嬉しくないじゃん」とこちらもバッサリだ。

三上アナは「ネットニュースで知るのはショック」だといい、井戸田は「言わずに買うのはやめます」というも、設楽は「言ったらＯＫってもんじゃない」。三上アナも「奥さんのＯＫが出たら買えばいいんじゃないですか？」といい、千秋も「１台買ったら１台売るとか」と助言。井戸田は「厳しすぎない？」と困惑していた。