何をしても肌が乾く！ そんな時は【ルルルン】の助けを借りて

乾燥が気になる季節。しっかりスキンケアをしているはずなのに、肌悩みが尽きないのはFTNスタッフも同じです。そこでチェックしてほしいのが、シリーズ累計24億枚突破、フェイスマスクブランド日本No.1の【ルルルン】。おなじみのフェイスマスク以外にも、気になる部分にアプローチする多彩なラインナップです。

べスコス累計100冠受賞の「ルルルンプレシャス」シリーズがパワーアップ！

べスコス累計100冠受賞の「ルルルンプレシャス」シリーズが、2025年10月、4年ぶりにリニューアル！ それぞれの肌悩みに特化してパワーアップした3つは、ベース処方をイチから見直し、「水分を与え」「肌の中で巡らせ」「とどまらせる」独自の「3D保湿設計」を採用した、肌の土台をサポートする新処方です。

「ルルルンプレシャスGREEN（Glow Up）」7枚入\605、32枚入\2,090

自分史上、一番冴えわたる肌へ導く「プレシャスGREEN」は、大人の肌が求める、うるおい、ハリ、透明感のすべてを叶える処方。年齢や季節の変化に負けないよう、肌全体のコンディションを総合的に底上げする成分が配合されています。さらに肌のベースを整える成分に加え、理想の肌に導くためのツヤ成分、肌荒れ防止成分も配合。今までよりワンランクアップしたような、全方位的にコンディションのいい肌状態に。

「ルルルンプレシャスRED（三層保湿）」7枚入\583、32枚入\1,980

「プレシャスRED」は、深くうるおいで満ちた肌を叶える保湿特化型処方。肌の内層、中層、外層と異なる箇所にアプローチする3つの保湿成分を配合した三層保湿設計です。分子サイズが異なる3つの保湿成分に加え、プレエイジングケア成分も採用。肌の中をまんべんなく保湿成分で満たし、乾燥知らずのしなやかな肌に。

「ルルルンプレシャスWHITE（光彩スイッチ）」7枚入\583、32枚入\1,980

肌にくもった印象をもたらす原因に多角的にアプローチする、くすみ特化の「プレシャスWHITE」。くすみの原因から肌を守り、表面の凹凸をケアしながらなめらかな肌へ導く成分などに加え、光をもたらす成分も配合。「WHITE」独自の光彩スイッチ処方で、くすみのないクリアな肌へ。

ベース処方や成分だけでなく、シートも進化。手に取りやすく、貼り付けた時の密着感にこだわり、ストレスフリーに。これまでより多くの液を含められ、顔に乗せたときのヒタヒタ感がアップし、あらゆる顔の輪郭にフィットしやすい伸縮性を兼ね備えています。

拭き取る？ うるおわせる？ パーツケアに特化した2つの「LuLuPaD」

「LuLuPaD」は直径6cmの丸形パッドにたっぷりと化粧水を含ませ、気になる部分にピンポイントで使えるアイテム。拭き取りタイプとうるおいタイプの2タイプがラインナップされ、シーンに合わせて選べます。肌に負担なく毎日使えるよう、2タイプともピーリング成分無配合です。

「ルルルン トナーパッド ふきとりOFF」50枚入 \1,980

「ふきとりOFF」は古い角質や皮脂を優しくOFFする凹凸面と、貼り付けやすいフラット面の2WAY仕様。凹凸面で余分な皮脂や角質などのざらつきがサッと拭き取れます。拭き取った後のお肌もしっとりと保湿。

「ルルルン トナーパッド うるおいON」50枚入 \1,980

朝の洗顔代わりに、日中のメイク直しに、スキンケア前の導入ふき取りケアには「うるおいON」。密着性が高く、柔らかなシートに、5種のセラミドを配合したとろみのある濃密なテクスチャーを含ませ、気になる箇所へピタッとうるおいをプラスします。

いずれも最後の一枚まで衛生的に、取り出しやすいように。フタ裏にすっきり収納できる専用のピンセットが付属しています。

貼って寝るだけ。目元美容の新ルーティーンに「ルルルン ハイドラ アイ フィラー」

頬の約1／3ほどの薄さの目元の皮膚。アイメイクやクレンジングといった外部要因の影響を受けやすく、小さな負担でも、たるみやくすみの原因に繋がります。目元の乾燥やハリ不足、くすみによる疲れた印象が気になる方におすすめなのが、寝ながらケアできるオーバーナイト処方の新商品が「ルルルン」初の目元特化型アイテム「ルルルン ハイドラ アイ フィラー」。

「ルルルン ハイドラ アイ フィラー」6回分（12枚入）\1,320

製薬会社との共同開発による独自のオイルセラムシートが肌の凹凸に密着し、最大6時間うるおいをキープ。就寝中もはがれにくく、目元特有の悩みに特化した配合成分が一晩中じっくり浸透します。

しぼんだ印象を感じる目元にふっくらとしたハリ感を、くすみが気になる目元にうるおいを与えて明るさをもたらし、うるおいで満たして繊細な目元を健やかに保ちます。スペシャルケアとして週1～2回の使用で目元印象を変えては。

理想の肌に近づくには、日々のケアが大切。「ルルルン」の力を借りて、くすみや乾燥知らずの肌へ。

※価格はすべて税込みです