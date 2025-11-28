付録はディズニー『ズートピア２』ポーチ！宝島社「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」
宝島社より、『Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK』が登場！
2025年12月26日（金）に発売される『Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK』には、ジュディ＆ニックの“相棒ポーチ”が特別アイテムとして付属。
映画『ズートピア２』の公開を記念した豪華なムック本になっています。
宝島社「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」
発売日：2025年12月26日（金）
価格：4,015円（税込）
サイズ：A4判
販売店舗：全国の書籍取扱店、Amazonなど
特別付録：ジュディ＆ニックの相棒ポーチ
ページ数：32ページ
本誌では『ズートピア２』の名シーン、キャラクター紹介、制作秘話などを特集。
また、上海ディズニーランドの『ズートピア』エリアについても紹介されています。
『ズートピア２』がもっと楽しくなる、ファン必携の1冊です！
付録はジュディ＆ニックのチャーム付き“相棒ポーチ”
サイズ：約 W22.5 × H17.5cm
※チャームとポーチ以外の小物は商品に含まれません。
※ポーチの柄の出方はひとつずつ異なります。
「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」限定のスペシャルアイテムは、ジュディとニックの仲の良さが伝わる「グータッチ」姿のチャーム付きポーチ。
『ズートピア２』に登場するコスチュームで、
近づけるとまるで「グータッチ」をしているように見えます☆
ベージュベースのポーチには、『ズートピア２』に登場するキャラクターたちを総柄でデザイン！
ジュディやニックはもちろん、クロウハウザー、ゲイリー、ニブルズ、パウバートといった人気キャラクターも散りばめられています。
ジュディとニックのチャームは取り外し可能。
ポーチや鍵、バッグなど好きなところに付けられます。
内ポケット付きで収納力も抜群。
ステーショナリーやメイク道具の整理にも便利です！
付録はディズニー｢ズートピア２｣デザインポーチ＆チャーム！
宝島社「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」は、2025年12月26日より発売です。
※誌面掲載の情報は2025年11月時点の編集部調べ。仕様や価格は変更になる可能性があります。品切れの際はご了承ください。
