宝島社より、『Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK』が登場！

2025年12月26日（金）に発売される『Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK』には、ジュディ＆ニックの“相棒ポーチ”が特別アイテムとして付属。

映画『ズートピア２』の公開を記念した豪華なムック本になっています。

宝島社「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」

発売日：2025年12月26日（金）

価格：4,015円（税込）

サイズ：A4判

販売店舗：全国の書籍取扱店、Amazonなど

特別付録：ジュディ＆ニックの相棒ポーチ

ページ数：32ページ

本誌では『ズートピア２』の名シーン、キャラクター紹介、制作秘話などを特集。

また、上海ディズニーランドの『ズートピア』エリアについても紹介されています。

『ズートピア２』がもっと楽しくなる、ファン必携の1冊です！

付録はジュディ＆ニックのチャーム付き“相棒ポーチ”

サイズ：約 W22.5 × H17.5cm

※チャームとポーチ以外の小物は商品に含まれません。

※ポーチの柄の出方はひとつずつ異なります。

「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」限定のスペシャルアイテムは、ジュディとニックの仲の良さが伝わる「グータッチ」姿のチャーム付きポーチ。

『ズートピア２』に登場するコスチュームで、

近づけるとまるで「グータッチ」をしているように見えます☆

ベージュベースのポーチには、『ズートピア２』に登場するキャラクターたちを総柄でデザイン！

ジュディやニックはもちろん、クロウハウザー、ゲイリー、ニブルズ、パウバートといった人気キャラクターも散りばめられています。

ジュディとニックのチャームは取り外し可能。

ポーチや鍵、バッグなど好きなところに付けられます。

内ポケット付きで収納力も抜群。

ステーショナリーやメイク道具の整理にも便利です！

付録はディズニー｢ズートピア２｣デザインポーチ＆チャーム！

宝島社「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」は、2025年12月26日より発売です。

※誌面掲載の情報は2025年11月時点の編集部調べ。仕様や価格は変更になる可能性があります。品切れの際はご了承ください。

