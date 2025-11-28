セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年11月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『くまのプーさん』 マスコット いろいろポーズを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット いろいろポーズ

登場時期：2025年11月21日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全6種（手を組む、首をかしげる、振り向く、見上げる、おなかを見る、寝そべる）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、いろいろなポーズがキュートな「プー」のマスコットが登場！

全部で6種類のデザインが登場し、表情やポージングも様々です。

どの姿もかわいく、ほっこりと癒やされること間違いなし☆

手を組む

片足を上げて手を組んでいる「プー」

キュートなポージングはもちろん、にっこりと優しい表情にも注目です！

首をかしげる

首をかしげている「プー」のマスコット。

ちょこんとお座りをして、頬に手をあてている姿が愛らしさ満点です☆

振り向く

振り向いている姿をデザインした「プー」のマスコット。

おしりの縫い目を着にするようなポーズがとってもキュート☆

見上げる

手足を伸ばして見上げているポーズの「プー」

ユニークなポージングなので、様々な飾り方が楽しめそうです！

おなかを見る

おなかを見ている「プー」のマスコット。

ほつれたお腹の縫い目をじっと見つめています☆

寝そべる

寝そべるポーズをデザインした「プー」

ごろんとリラックスしている姿がインパクトたっぷりです☆

どれも個性的でたくさんコレクションしたくなるかわいさのディズニーグッズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット いろいろポーズは、2025年11月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

