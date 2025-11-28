藤井 風「Casket Girl」ミュージックビデオを午後3時にプレミア公開 3rdアルバム『Prema』収録曲
藤井 風が、3rdアルバム『Prema』に収録されている楽曲「Casket Girl」のミュージックビデオを、きょう28日午後3時よりYouTubeでプレミア公開することが発表された。
【動画】藤井 風「Casket Girl」ミュージックビデオ
同曲は、9月にリリースされた『Prema』の1曲目に収録されており、先日突如ティザー映像が公開され話題を呼んでいた。『Prema』は、藤井にとって初となる全曲英語詞のスタジオアルバムで、全9曲を収録。9月には同作を携えてメキシコシティ、アトランタ、ヒューストン、オースティンを巡る北米ツアーも成功させており、今回のミュージックビデオ公開にも大きな注目が集まる。
