INI西洸人、昼番組で“まさか”の食レポ 視聴者反響「超絶ギャップ男」「ド天然発言しててかわいい」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊と西洸人が、28日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55）に出演。食レポに反響が寄せられている。
【写真】お揃いエピソードが飛び出した許豊凡&西洸人
この日、後藤と西は、29日放送の同局系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』をPRするため、『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス！』に出演。朝から同局で電波ジャックをしていた。
『ヒルナンデス！』では、西がしらすしそ丼の食レポをすることに。さわやかな表情で「朝にぴったりですね！」と声を弾ませ、共演者から「朝じゃないよ！」「ヒルナンデス！ね！」とツッコまれ、照れ笑いを浮かべていた。
視聴者からは、『DayDay.』で披露された「イケナイ太陽」をカバーした際の色気あふれる姿とのギャップに注目する声も。「洸人ド天然発言しててかわいい」「洸人が可愛すぎて床で転げてる」「超絶ギャップ男」「実は超ウルトラキュートな事が全国のお茶の間に」「世界中のかっこいいとかわいいと愛らしいが詰まった存在」といった声が寄せられている。
【写真】お揃いエピソードが飛び出した許豊凡&西洸人
この日、後藤と西は、29日放送の同局系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』をPRするため、『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス！』に出演。朝から同局で電波ジャックをしていた。
『ヒルナンデス！』では、西がしらすしそ丼の食レポをすることに。さわやかな表情で「朝にぴったりですね！」と声を弾ませ、共演者から「朝じゃないよ！」「ヒルナンデス！ね！」とツッコまれ、照れ笑いを浮かべていた。
視聴者からは、『DayDay.』で披露された「イケナイ太陽」をカバーした際の色気あふれる姿とのギャップに注目する声も。「洸人ド天然発言しててかわいい」「洸人が可愛すぎて床で転げてる」「超絶ギャップ男」「実は超ウルトラキュートな事が全国のお茶の間に」「世界中のかっこいいとかわいいと愛らしいが詰まった存在」といった声が寄せられている。