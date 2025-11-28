仕事で理不尽に怒られた妻→言い分に夫「そうだそうだ」ゆる会話に8万いいね「素敵」「身内の応援が一番」【ママリ】

落ち込む日こそ、自分に味方してあげよう

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、くたまる(@chapikof)さんの投稿です。仕事で理不尽なことがあると、気持ちが沈んでしまうもの。しかし、そんな日にも自分をふっと笑わせる言葉を持っている人は、とても素敵ですよね。奥さんの明るさと、寄り添う夫・くたまるさんの温かさが伝わってくる素敵なエピソードです。

誰しも、頑張っているのに思わぬ形で注意されたり、きつい言葉をかけられたりすることがあります。そんな日に必要なのは、ほんの少しのユーモアと、そばで味方でいてくれる人の存在かもしれません。





くたまるさんご夫妻には、まさにその2つがギュッと詰まっています。

妻が「今日さー」と仕事で理不尽に怒られた話をしてくれたんだけど、話の最後に「ま、それでも私のかわいさは変わらないからいいんだ」って自分を鼓舞していて、「そうだそうだ」と声援を送るなどした。

理不尽に怒られた日は、気持ちがいつもより重く感じるもの。しかし、妻は最後に「それでも私のかわいさは変わらない」と、少し笑いながら自分を励ましました。その明るさは、きっと今日までの努力や自分なりのプライドがあるからこそ、出てきた言葉なのかもしれません。



そして、その言葉を聞いて「そうだそうだ」とすぐに声援を送る夫・くたまるさん。どんな状況でも、妻の良さをひとつも疑わずに、全力で肯定してくれる存在は、とても心強いことだと思います。

落ち込んだ日は、自分の弱さが目立ってしまいがち。しかし、くたまるさんご夫妻は、そんな日でも互いの良いところを思い出させてあげられる素敵な関係ですね。



この投稿には「根に持つよりも、前向きに話を締めててよい」「素晴らしい会話❤️」「いい夫婦だなあ…って、読んだ瞬間ちょっと胸がほどけた」などのリプライが寄せられていました。



そばにいて応援してくれる人がいるから、また前を向ける。そして、自分で自分をちょっと笑わせてあげられるのだと、家族の良さを再認識できるお話でした。

