12試合終了時点でセリエAの首位はローマ 最後の優勝となる2000-01シーズンを知るカフー氏も期待せずにはいられない「ローマが優勝してくれたら嬉しい」
今季のセリエAを制するのはどこか。近年は上位陣の力が拮抗していることもあり、優勝争いが読めなくなっている。昨季王者ナポリ、戦力的にはリーグトップクラスのインテル、マッシミリアーノ・アッレグリが戻ってきたミランも好調だ。
そんな中、現時点で首位に立っているのはジャン・ピエロ・ガスペリーニを招聘したローマだ。ここまで9勝3敗で勝ち点27を稼いでおり、このスタートダッシュはやや予想外だったかもしれない。
他に当時のメンバーではクラブの王子フランチェスコ・トッティ、ストライカーのガブリエル・バティストゥータ、ヴィンチェンツォ・モンテッラ、元ブラジル代表DFカフーなどだ。
伊『Gazzetta dello Sport』によると、今季のスタートダッシュを当時の優勝メンバーであるカフー氏も喜んでいる。大変なのはここからだが、クラブOBとして25年ぶりのリーグ制覇を望んでいるのだ。
「優勝候補は分からないね。2チームの争いではなく、複数チームが絡む複雑な戦いになるだろうし、最後まで続くと思う。それでもローマが優勝してくれたら嬉しいよ。サポーターは勝利にふさわしい人々だ。今でもサポーターの歌声を聞くと鳥肌が立つんだ」
現時点では2位ミラン、3位ナポリとは2ポイント差、4位インテルとも3ポイントしか離れていないため、まだまだ安心することは出来ない。果たしてローマは今のペースをどこまで維持できるだろうか。