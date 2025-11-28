トッテナム戦で異次元の輝きを放ったヴィティーニャ 敵将も「次のバロンドール受賞者」と絶賛
5-3という壮絶な打ち合いとなった26日(現地時間)のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)第5節パリ・サンジェルマン(PSG)対トッテナム。なかでもマン・オブ・ザ・マッチ(MOM)に選ばれたヴィティーニャのパフォーマンスは驚異的だった。
ヴィティーニャは前半終了間際の45分に相手ペナルティエリア手前から右足を振りぬいて同点弾を決めると、再びリードを許した直後の53分に今度は左足でカーブをかけた技ありのミドルシュートでこの日2度目の同点弾。さらに76分にはペナルティキックを確実に決め、ハットトリックを達成して5-3での勝利に大きく貢献した。
「次のバロンドール受賞者は、PSGの中盤にいる。ヴィティーニャだ。彼は世界最高のミッドフィールダーだよ」(イギリスメディア『TNT Sports』より)
選手の市場価値を独自に算出しているドイツメディア『Transfermarkt』によれば、ヴィティーニャの市場価値は9000万ユーロ(約163億円)。トッテナム戦のような活躍が今後も続けば、その市場価値はさらに上昇するのは確実だろう。